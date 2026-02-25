Rubio afirma que EEUU responderá "en consecuencia" al ataque de Cuba a lancha; Florida abre investigación

Barcos de la guardia costera cubana atracaron en el puerto de La Habana el 25 de febrero de 2026.

WASHINGTON — El secretario de Estado Marco Rubio afirmó este miércoles que Estados Unidos responderá "en consecuencia" una vez disponga de todos los detalles sobre el sobre el ataque de Cuba contra una lancha procedente de Florida , que dejó cuatro muertos.

"No voy a especular ni a opinar; quiero saber qué ocurrió. Vamos a averiguar exactamente qué sucedió y responderemos como corresponde", declaró a la prensa durante una cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) celebrada en San Cristóbal y Nieves.

Rubio apuntó que todos los datos conocidos hasta ahora provienen de las autoridades cubanas y afirmó que la Administración de Donald Trump quiere verificar lo sucedido mediante "información independiente".

Entre tanto, la Casa Blanca dijo que está monitoreando el ataque de Cuba a la embarcación procedente de Estados Unidos en el que murieron al menos cuatro tripulantes, informó el vicepresidente, JD Vance.

Durante una comparecencia de prensa, Vance reveló que fue informado de lo sucedido por el secretario de Estado, Marco Rubio, pero apuntó que todavía se desconocen muchos detalles.

"Marco me lo contó hace unos 15 minutos, pero no conocemos muchos detalles. Es una situación que estamos monitoreando. Ojalá no sea tan malo como tememos que podría ser", declaró el vicepresidente.

Lo que dice el régimen

Según el Ministerio del Interior de Cuba, la Tropa Guardafrontera cubana mató este miércoles a cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de Estados Unidos que, según el régimen, no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y supuestamente abrió fuego contra la embarcación policial.

El comunicado oficial indicó asimismo que otras seis personas de la lancha rápida resultaron heridas en el supuesto intercambio, así como "el comandante de la embarcación cubana", en la que patrullaban en total cinco personas.

El incidente se produjo en horas de la mañana de este miércoles, cuando las autoridades cubanas detectaron "una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH".

Rubio niega conversaciones con Cuba

El jefe de la diplomacia estadounidense negó haber mantenido conversaciones con el régimen cubano sobre este asunto y descartó la participación de personal del Gobierno de Estados Unidos en el tiroteo.

Afirmó que la embajada estadounidense en La Habana ha solicitado acceso a los sobrevivientes de la lancha, presuntamente ciudadanos estadounidenses, para conocer su situación.

"Verificaremos de forma independiente y, a medida que recopilemos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia", dijo el secretario de Estado.

"No vamos a basar nuestras conclusiones en lo que ellos (Cuba) nos han dicho, y estoy muy, muy seguro de que conoceremos la historia completa de lo que ocurrió aquí", dijo Rubio a la prensa en la nación caribeña de San Cristóbal y Nieves, adonde viajó para una cumbre con líderes caribeños.

Florida abre investigación

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación tras el incidente en el que autoridades cubanas interceptaron una lancha matriculada en ese estado del sur de EEUU, y afirmó que los responsables "rendirán cuentas".

"He ordenado a la Oficina Estatal de la Fiscalía que trabaje con nuestros socios federales, estatales y de aplicación de la ley para empezar una investigación. No se puede confiar en el Gobierno cubano y haremos todo lo que esté en nuestro poder para que estos comunistas rindan cuentas", afirmó Uthmeier en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AGJamesUthmeier/status/2026750551338205242&partner=&hide_thread=false I’ve directed the Office of Statewide Prosecution to work with our federal, state, and law enforcement partners to begin an investigation.



The Cuban government cannot be trusted, and we will do everything in our power to hold these communists accountable. https://t.co/IYiWTbtV7o — Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) February 25, 2026

El anuncio se produjo horas después de que se conociera que la Tropa Guardafrontera de Cuba disparó contra una lancha rápida procedente de Florida.

Autoridades de Florida exigen investigar

El congresista cubanoestadounidense Carlos Giménez, de Florida, demandó "una investigación inmediata de esta masacre", en la que también resultó herido el comandante de la embarcación cubana, aunque el Minint no ha identificado a los integrantes de la lancha ni sus posibles motivaciones.

"Las autoridades de Estados Unidos deben determinar si cualquiera de las víctimas es ciudadana de EEUU o residentes legales y establecer exactamente qué ocurrió. El régimen en Cuba debe relegarse al basurero de la historia por sus incontables crímenes contra la comunidad", exigió Giménez en un pronunciamiento.

El también congresista y exgobernador de Florida, Rick Scott, se unió a los llamados a una investigación "exhaustiva" por lo que consideró una "situación preocupante".

"El régimen comunista cubano debe rendir cuentas", expresó en la red social X.

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, sostuvo en un comunicado que estaba siguiendo de cerca el incidente, y pidió "una evaluación completa e inmediata" para que los responsables "rindan cuentas".

El hecho ocurre en medio de la creciente presión de Washington a La Habana después de la intervención estadounidense en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, tras lo que Estados Unidos cortó el suministro de crudo venezolano a la isla.

La legisladora María Elvira Salazar, también cubanoestadounidense de Florida, comentó que aún está "a la espera de información oficial por parte de s autoridades estadounidenses".

FUENTE: Con información de EFE y AFP