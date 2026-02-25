Exsecretario del Tesoro Larry Summers dimite como profesor de Harvard por sus vínculos con Epstein

El exsecretario del Tesoro durante la administración demócrata de Bill Clinton, Larry Summers.

Esta foto sin fecha de la colección personal de Jeffrey Epstein, proporcionada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara el 12 de diciembre de 2025, muestra al expresidente de Harvard Larry Summers (izquierda), su esposa y al actor y director Woody Allen.

WASHINGTON — Larry Summers, exsecretario del Tesoro bajo el mandato del expresidente Bill Clinton , anunció este miércoles que dimitirá como profesor de la Universidad de Harvard por sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein .

Summers, que dirigió el Departamento del Tesoro bajo el gobierno del expresidente Bill Clinton (1993-2001) y llegó a ser presidente de Harvard en los años 2000, apareció en los archivos sobre Epstein publicados por el Departamento de Justicia como alguien que mantuvo extensos intercambios con el ya fallecido financiero.

El expresidente Clinton testificará el viernes ante una comisión del Congreso sobre el caso Epstein, mientras que su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, comparecerá el jueves.

"He tomado la difícil decisión de retirarme de mi cátedra en Harvard al final de este año académico", expresó el también expresidente de Harvard en un comunicado en el que agradeció a alumnos y compañeros con los que ha tenido "el privilegio de trabajar" desde hace 50 años.

Summers también renunció a su cargo como codirector del Mossavar-Rahmani Center for Business and Government —un centro de investigación en la Universidad de Harvard—, puesto que ocupaba desde 2011, según ha informado el portavoz de Harvard, Jason Newton.

Los archivos publicados por el Departamento de Justicia revelan que Summers mantuvo contacto con Epstein por correo electrónico hasta el 5 de julio de 2019, un día antes de que fuera arrestado por tráfico sexual de menores.

Renuncia aceptada

"El decano de la Escuela Kennedy de Harvard, Jeremy Weinstein, aceptó la renuncia del profesor Lawrence H. Summers a su cargo como codirector del Centro de Negocios y Gobierno Mossavar-Rahmani", indicó la universidad en un comunicado, en el que señaló que la decisión estaba relacionada con el caso Epstein.

"El profesor Summers anunció que se retirará de sus cargos académicos y de la facultad en Harvard al final de este año académico y permanecerá en licencia hasta entonces", añadió.

En un video anterior que se hizo viral, Summers aseguró en un comunicado el pasado mes de noviembre que estaba "profundamente avergonzado" por sus acciones y reconoció el dolor que había causado a todo el mundo. "Asumo toda la responsabilidad por mi decisión de seguir comunicándome con Epstein", indicó.

Summers aparece en numerosas ocasiones en el expediente de Epstein, condenado en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor y hallado muerto en prisión en 2019 mientras aguardaba un nuevo juicio por delitos sexuales.

En noviembre de 2025, Summers anunció que se apartaba de sus compromisos públicos después de que el Congreso divulgara correos electrónicos que mostraban una estrecha comunicación entre él y el financiero.

"Asumo toda la responsabilidad por mi desacertada decisión de haber seguido en comunicación con el señor Epstein", declaró entonces a los medios estadounidenses.

Sus vínculos con la administración Obama

Summers, que también trabajó para el gobierno de Barack Obama al frente del órgano encargado de coordinar la política económica de la Casa Blanca, ya había renunciado al consejo de la fundación OpenAI a raíz de esas revelaciones.

El financiero hizo donaciones por 9,1 millones de dólares a la Universidad de Harvard entre 1998 y 2008, según indicó la institución.

Varias figuras destacadas de Estados Unidos, desde los Clinton hasta el cofundador de Microsoft Bill Gates, han visto dañada su reputación por su amistad con Epstein, pero nadie excepto la cómplice y expareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, ha enfrentado hasta ahora consecuencias legales en Estados Unidos.

Premio Nobel también dimite

El biólogo molecular Richard Axel, quien obtuvo el Premio Nobel en 2004 junto con Linda B. Buck, anunció también que dejará su cargo de director de un prestigioso instituto de neurociencia en la Universidad de Columbia por sus vínculos con Epstein.

"He informado a la Universidad de Columbia que renunciaré como codirector del Instituto Zuckerman para el Comportamiento Mental y Cerebral para centrarme en la investigación y la enseñanza en mi laboratorio", indicó en la víspera en un comunicado.

Axel ha calificado de "grave error de juicio" su "asociación pasada" con Epstein. "Lo que ha salido a la luz sobre la conducta atroz de Epstein, el daño que ha causado a tanta gente, hace que mi asociación con él sea aún más dolorosa e inexcusable", indicó.

Los contactos entre Epstein y Axel se produjeron en una franja amplia de tiempo, desde el 2010 hasta el 2019, especialmente tras la condena de Epstein en 2008 por prostitución de menores.

El nombre del Nobel aparece más de 900 veces en los archivos.

FUENTE: Con información de Europa Press y AFP