Rubio se reúne con líderes caribeños en medio de la presión al régimen cubano

El secretario de Estado Marco Rubio en el hemiciclo del Congreso en Washington durante el discurso del Eatado de la Unión del presidente Donald J. Trump.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio , abordará este miércoles durante una cumbre regional del Caribe las preocupaciones de sus líderes sobre Cuba, objeto de una creciente presión de Washington en las últimas semanas.

Rubio, un cubanoamericano que desea el fin del régimen comunista en Cuba, buscará cooperación sobre Venezuela y la convulsa Haití en la cumbre de la Comunidad del Caribe (CARICOM), que no incluye a Cuba.

Tras asistir al discurso sobre el estado de la Unión del presidente Donald Trump ante el Congreso, Rubio voló durante la noche para unirse a la cumbre en San Cristóbal y Nieves, un exterritorio británico de menos de 50.000 habitantes.

Rubio es el funcionario estadounidense de más alto rango que jamás ha visitado el pequeño país, cuna de uno de los padres fundadores de Estados Unidos, Alexander Hamilton.

La nueva política exterior de EEUU

Trump ha reorientado la política exterior hacia el hemisferio occidental mediante la "Doctrina Donroe" para evitar que Rusia, China e Irán continúen con su expansión e influcencias en la región

Un ejemplo de ello fue la operación de las fuerzas estadounidenses que se saldó con la captura del narcodictador venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero en Caracas.

Desde entonces el país sudamericano, dirigido por la exvicepresidenta Delcy Rodríguez como interina, se ha visto obligado a cortar sus envíos de petróleo regalado para mantener a la dictadura cubana.

La escasez de combustible ha empeorado la larga crisis económica y energética que sufre la isla, limitando el transporte y la electricidad disponible.

En la apertura de la cumbre de la CARICOM el martes, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, advirtió que un mayor deterioro en Cuba afectará la estabilidad del Caribe y desatará una ola migratoria, la principal preocupación política de Trump.

"Una crisis prolongada en Cuba no se quedará confinada a Cuba", afirmó Holness, que nunca se ha quejado de las grandes necesidades y el aumento de la represión del pueblo cubano en los últimos años

En busca de la estabilidad

No obstante, Holness afirmó que Jamaica cree en la democracia y el libre mercado —un reproche al sistema comunista de La Habana—, pero pidió "alivio humanitario" para los cubanos.

El anfitrión de la cumbre, el primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Terrance Drew, también solicitó respaldo humanitario para Cuba, advirtiendo: "Una Cuba desestabilizada nos desestabilizará a todos".

Drew, médico de profesión y defensor del régimen comunista, estudió durante siete años en Cuba y relató que sus amigos allí le han hablado de la escasez de alimentos, los apagones y la basura acumulada en las calles.

Estados Unidos ha impuesto sanciones a Cuba de forma casi ininterrumpida desde la revolución comunista liderada por Fidel Castro en 1959.

Trump y Rubio advirtieron con sancionar a los países que vendan petróleo a Cuba, pero se han abstenido de aplicar medidas exigidas por los sectores del exilio cubano-estadounidense, como la prohibición del envío de remesas.

En contra del comunismo

Kamla Persad-Bissessar, primera ministra de Trinidad y Tobago, dijo empatizar con el pueblo cubano, pero discrepó con las declaraciones de su homólogo jamaicano.

"No podemos abogar por que otros vivan bajo el comunismo y la dictadura", declaró.

También criticó a los países de la CARICOM por su reticencia, al menos pública, a respaldar lo que llamó el "elefante en la habitación": la operación estadounidense en Venezuela para la transición hacia la democracia.

Trinidad y Tobago, cuyas costas son visibles desde Venezuela, facilitó el acceso a las fuerzas militares estadounidenses antes de la operación que derrocó a Maduro.

El depuesto dictador venezolano enfrenta cargos en Estados Unidos por narcotráfico y otras acusaciones.

Persad-Bissessar agradeció a Trump, a Rubio "y al ejército estadounidense por mantenerse firmes contra el narcotráfico y el contrabando de personas y armas".

El gobierno de Trump ha llevado a cabo ataques letales contra embarcaciones de contrabando de drogas en el Caribe, un cambio radical de políticas anteriores que no dieron ningún resultado. El incremento del narcotráfico en el Caribe estaba sin control, muestra de ellos el enorme tráfico de embarcaciones a pesar de las severas medidas y la extrema vigilancia de la Marina y la fuerza aérea estadounidense.

