miércoles 25  de  febrero 2026
Política

El Fiscal y el Defensor del Pueblo renuncian a sus cargos a menos de dos meses de la caída de Maduro

Saab, en el cargo desde 2017, abogaba por el regreso de Maduro, capturado en una operación militar de EEUU, el 3 de enero, y condenó la incursión como ilegal

Tarek William Saab, fiscal general del régimen chavista

Tarek William Saab, fiscal general del régimen chavista

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS — El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, remitieron este miércoles su renuncia a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) —controlado por el chavismo— en medio del proceso de amnistía para presos políticos desde 1999 y hasta la actualidad.

El fiscal chavista renunció a su cargo, informó el miércoles la secretaria de la Asamblea Nacional, menos de dos meses después de la caída de Nicolás Maduro.

Lee además
Estados Unidos lidera el envío de remesas a Venezuela
ECONOMÍA

Aplicaciones digitales lideran el nuevo mapa de remesas hacia Venezuela
Aeropuerto de Maiquetía, Venezuela. 
TRANSICIÓN

EEUU evalúa la seguridad aeroportuaria en Venezuela antes de reactivar los vuelos directos

El Parlamento recibió una comunicación dirigida a Jorge Rodríguez, jefe del Legislativo, suscrita por Saab, "mediante la cual remite (la) renuncia a su cargo como fiscal general de la república", leyó la secretaria durante una sesión parlamentaria.

Saab, en el cargo desde 2017, abogaba por el regreso de Maduro, capturado en una operación militar estadounidense el 3 de enero, y condenó la incursión como ilegal y violatoria del derecho internacional.

El fiscal chavista se dice un defensor de los derechos humanos, pero la oposición siempre le reprochaba que hiciera la vista gorda ante denuncias de abusos por parte de las fuerzas del orden.

Jorge Rodríguez anuncia las renuncias

Más tarde, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunció en medio de la sesión, transmitida por el canal estatal ANTV, que recibió "sendas misivas" con la renuncia de ambos funcionarios, que habían sido ratificados en sus cargos en octubre de 2024 para un período de siete años, es decir, hasta 2031.

Asimismo, dijo que actualmente no hay vicefiscal en el Ministerio Público (MP, Fiscalía) que pueda asumir el cargo de forma temporal mientras se activa el proceso de selección del nuevo fiscal por parte de la AN.

Ante esto, indicó que se elegirá a un "encargado" para ambos cargos mientras se activa el Comité de Postulaciones del Parlamento.

Saab, que también ha sido gobernador apoyado por el chavismo, llegó a la Fiscalía en 2017 por designación de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, un foro integrado exclusivamente por "defensores" afines al régimen de Nicolás Maduro.

La Cámara también ratificó entonces a Alfredo Ruiz como Defensor del Pueblo, cargo que ocupó Saab hasta 2017.

El viernes, el ahora exfiscal consideró que la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento cierra "un importante ciclo histórico" en Venezuela.

"Yo diría que la aprobación de la Ley de Amnistía cierra un importante ciclo histórico que es el de sanar heridas, obviamente producto de la disputa y los conflictos, más allá de lo que la propia Ley va narrando", afirmó el funcionario entonces, según una nota de prensa difundida por la Fiscalía.

La Asamblea Nacional aplicará el artículo 279 de la Constitución de la Republica de Venezuela, que deberá pronunciarse por la renuncia porque es ese poder del Estado que se encarga de nombramientos.

Qué dice el Artículo 279

Proceso de Selección: Se basa en un concurso público, evaluación de postulaciones por parte de un comité, y la selección final por la Asamblea Nacional.

Composición del Comité: Diputados/as, voceros del Poder Popular y representantes de organizaciones sociales.

Postulaciones: Se forma una terna (al menos tres candidatos) para cada cargo (Defensor/a del Pueblo, Fiscal General, Contralor/a General).

Decisión: La Asamblea Nacional escoge a los titulares con el voto favorable de la mayoría de sus integrantes.

Objeciones: Los ciudadanos/as pueden presentar objeciones a los postulados ante el Comité de Evaluación.

Remoción: Los integrantes del Poder Ciudadano pueden ser removidos por la Asamblea Nacional en caso de faltas graves, requiriendo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia si hay responsabilidad penal.

Falta de Acuerdo: Si no se logra la designación, el proceso puede derivar en mecanismos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano.

Este artículo es fundamental para la conformación de los órganos que integran el Poder Ciudadano, asegurando que su selección pase por un proceso que busca la participación ciudadana y la idoneidad de los candidatos.

FUENTE: Con información de EFE y AFP

Temas
Te puede interesar

Régimen de Daniel Ortega cancela el nombramiento de su embajadora en Venezuela

Departamento del Tesoro confirma que autoriza la venta de petróleo a Cuba bajo "ciertas condiciones"

Haití aprueba contrato millonario para blindar su frontera con República Dominicana

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio, en Washington, D.C., el 24 de febrero de 2026.  video
EEUU

Trump en su Discurso del Estado de la Unión: "Esta es la era dorada de Estados Unidos"

Tarek William Saab, fiscal general del régimen chavista
Política

El Fiscal y el Defensor del Pueblo renuncian a sus cargos a menos de dos meses de la caída de Maduro

Imagen de referencia del servicio de a Guardia Costera cubana 
URGENTE

Guardacosta cubana ultima a tripulantes de lancha rápida de EEUU en aguas próximas a la isla

Imagen de referencia de entrada de inmigrantes cubanos por la frontera sur de Estados Unidos.
GIRO MIGRATORIO

Cubanos con I220 A tienen una esperanza tras fallo judicial

El secretario de Estado Marco Rubio en el hemiciclo del Congreso en Washington durante el discurso del Eatado de la Unión del presidente Donald J. Trump.
CARICOM

Rubio se reúne con líderes caribeños en medio de la presión al régimen cubano

Te puede interesar

Tarek William Saab, fiscal general del régimen chavista
Política

El Fiscal y el Defensor del Pueblo renuncian a sus cargos a menos de dos meses de la caída de Maduro

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen de referencia del servicio de a Guardia Costera cubana 
URGENTE

Guardacosta cubana ultima a tripulantes de lancha rápida de EEUU en aguas próximas a la isla

Esta foto sin fecha de la colección personal de Jeffrey Epstein, proporcionada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara el 12 de diciembre de 2025, muestra al expresidente de Harvard Larry Summers (izquierda), su esposa y al actor y director Woody Allen.
EEUU

Exsecretario del Tesoro Larry Summers dimite como profesor de Harvard por sus vínculos con Epstein

Personas caminan por una calle durante un apagón en La Habana el 21 de febrero de 2026. 
EEUU

Departamento del Tesoro confirma que autoriza la venta de petróleo a Cuba bajo "ciertas condiciones"

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, durante el debate del programa de reembolso. 
REEMBOLSO HISTÓRICO

Hialeah aprueba $1.2 millones en cheques de alivio a dueños de viviendas seniors sin subir impuestos