El Fiscal y el Defensor del Pueblo renuncian a sus cargos a menos de dos meses de la caída de Maduro

CARACAS — El fiscal general de Venezuela , Tarek William Saab, y el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, remitieron este miércoles su renuncia a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) —controlado por el chavismo— en medio del proceso de amnistía para presos políticos desde 1999 y hasta la actualidad.

El fiscal chavista renunció a su cargo, informó el miércoles la secretaria de la Asamblea Nacional, menos de dos meses después de la caída de Nicolás Maduro .

El Parlamento recibió una comunicación dirigida a Jorge Rodríguez, jefe del Legislativo, suscrita por Saab, "mediante la cual remite (la) renuncia a su cargo como fiscal general de la república", leyó la secretaria durante una sesión parlamentaria.

Saab, en el cargo desde 2017, abogaba por el regreso de Maduro, capturado en una operación militar estadounidense el 3 de enero, y condenó la incursión como ilegal y violatoria del derecho internacional.

El fiscal chavista se dice un defensor de los derechos humanos, pero la oposición siempre le reprochaba que hiciera la vista gorda ante denuncias de abusos por parte de las fuerzas del orden.

Jorge Rodríguez anuncia las renuncias

Más tarde, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunció en medio de la sesión, transmitida por el canal estatal ANTV, que recibió "sendas misivas" con la renuncia de ambos funcionarios, que habían sido ratificados en sus cargos en octubre de 2024 para un período de siete años, es decir, hasta 2031.

Asimismo, dijo que actualmente no hay vicefiscal en el Ministerio Público (MP, Fiscalía) que pueda asumir el cargo de forma temporal mientras se activa el proceso de selección del nuevo fiscal por parte de la AN.

Ante esto, indicó que se elegirá a un "encargado" para ambos cargos mientras se activa el Comité de Postulaciones del Parlamento.

Saab, que también ha sido gobernador apoyado por el chavismo, llegó a la Fiscalía en 2017 por designación de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, un foro integrado exclusivamente por "defensores" afines al régimen de Nicolás Maduro.

La Cámara también ratificó entonces a Alfredo Ruiz como Defensor del Pueblo, cargo que ocupó Saab hasta 2017.

El viernes, el ahora exfiscal consideró que la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento cierra "un importante ciclo histórico" en Venezuela.

"Yo diría que la aprobación de la Ley de Amnistía cierra un importante ciclo histórico que es el de sanar heridas, obviamente producto de la disputa y los conflictos, más allá de lo que la propia Ley va narrando", afirmó el funcionario entonces, según una nota de prensa difundida por la Fiscalía.

La Asamblea Nacional aplicará el artículo 279 de la Constitución de la Republica de Venezuela, que deberá pronunciarse por la renuncia porque es ese poder del Estado que se encarga de nombramientos.

Qué dice el Artículo 279

Proceso de Selección: Se basa en un concurso público, evaluación de postulaciones por parte de un comité, y la selección final por la Asamblea Nacional.

Composición del Comité: Diputados/as, voceros del Poder Popular y representantes de organizaciones sociales.

Postulaciones: Se forma una terna (al menos tres candidatos) para cada cargo (Defensor/a del Pueblo, Fiscal General, Contralor/a General).

Decisión: La Asamblea Nacional escoge a los titulares con el voto favorable de la mayoría de sus integrantes.

Objeciones: Los ciudadanos/as pueden presentar objeciones a los postulados ante el Comité de Evaluación.

Remoción: Los integrantes del Poder Ciudadano pueden ser removidos por la Asamblea Nacional en caso de faltas graves, requiriendo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia si hay responsabilidad penal.

Falta de Acuerdo: Si no se logra la designación, el proceso puede derivar en mecanismos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano.

Este artículo es fundamental para la conformación de los órganos que integran el Poder Ciudadano, asegurando que su selección pase por un proceso que busca la participación ciudadana y la idoneidad de los candidatos.

FUENTE: Con información de EFE y AFP