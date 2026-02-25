miércoles 25  de  febrero 2026
URGENTE

Guardacosta cubana ultima a tripulantes de lancha rápida de EEUU en aguas próximas a la isla

El incidente ocurrió este miercóles justo un día después de conmemorarse el 30 aniversario del derribo de las avionetas civiles de Hermanos al Rescate.

Imagen de referencia del servicio de a Guardia Costera cubana&nbsp;

Imagen de referencia del servicio de a Guardia Costera cubana 

EFE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de Estados Unidos murieron la madrugada de este miércoles tras un enfrentamiento armado con unidades de las Tropas Guardafronteras cubanas frente a las costas del municipio de Corralillo, en la provincia de Villa Clara, según un comunicado emitido por el Ministerio del Interior de Cuba (MININT) en su reporte oficial.

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades del régimen cubano, la embarcación, identificada con matrícula del estado de Florida FL7726SH, fue detectada durante la mañana dentro de las aguas territoriales cubanas, aproximadamente a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, en el poblado de Coralillo.

Lee además
Mario y Miriam de la Peña, padres de Mario de la Peña, una de las víctimas del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.
Florida

Vigilia en Miami a 30 años del derribo de Hermanos al Rescate: exigen el encausamiento de Raúl Castro
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio junto al presidente Donald Trump. 
Crimen de Estado

EEUU promete presionar a régimen cubano 30 años después de la masacre de Hermanos al Rescate

Según el comunicado oficial difundido en la emisión del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana (NTV), una unidad de las Tropas Guardafronteras, integrada por cinco efectivos, se aproximó a la lancha para identificarla. La versión gubernamental indicó que desde la embarcación civil se abrió fuego contra los agentes, lo que provocó un intercambio de disparos.

Como resultado del enfrentamiento, cuatro ocupantes de la lancha rápida murieron. Además, seis personas que viajaban a bordo resultaron heridas, al igual que el comandante de la patrulla de la guardia fronteriza.

Los lesionados fueron evacuados y recibieron atención médica, dijo el MININT.

Hasta el momento las autoridades no han divulgado las identidades de los ocupantes de la lancha ni las posibles motivaciones del hecho. El caso permanece bajo investigación.

Cabe destacar que el incidente ocurre apenas un día después de los actos conmemorativos por el 30 aniversario del derribo, en 1996, de las avionetas civiles de Hermanos al Rescate, uno de los episodios más graves en la historia reciente de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. En aquel hecho, el entonces ministro de las Fuerzas Armadas, Raúl Castro, ordenó la acción militar, un caso que hasta hoy permanece impune y por el cual aún se clama justicia.

El suceso reabre el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades cubanas en operaciones marítimas, con antecedentes como el ocurrido en Bahía Honda, donde el hundimiento de una lancha provocó la muerte de varios civiles, incluida una menor. En los últimos años, se han reportado incidentes similares en aguas cercanas a Cuba, incluidos casos en los que embarcaciones procedentes de Estados Unidos han sido interceptadas o han protagonizado enfrentamientos con la guardia fronteriza, hechos que han sido seguidos de cerca por el gobierno estadounidense y organizaciones de derechos humanos.

La tensión en el Estrecho de la Florida se mantiene, marcada por la crisis migratoria, el aumento de salidas marítimas irregulares y la escasez generalizada que atraviesa la población cubana, factores que contribuyen a un escenario cada vez más complejo en la región, una situación agravada por las políticas y la represión de la dictadura cubana.

Temas
Te puede interesar

30 años sin Mario Manuel de la Peña, el hijo, el piloto y la cicatriz que sigue abierta

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Colombia investiga posible impacto de bala en avión de American Airlines (medios)

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia su discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio, en Washington, D.C., el 24 de febrero de 2026.  video
EEUU

Trump en su Discurso del Estado de la Unión: "Esta es la era dorada de Estados Unidos"

Tarek William Saab, fiscal general del régimen chavista
Política

El Fiscal y el Defensor del Pueblo renuncian a sus cargos a menos de dos meses de la caída de Maduro

Imagen de referencia del servicio de a Guardia Costera cubana 
URGENTE

Guardacosta cubana ultima a tripulantes de lancha rápida de EEUU en aguas próximas a la isla

Imagen de referencia de entrada de inmigrantes cubanos por la frontera sur de Estados Unidos.
GIRO MIGRATORIO

Cubanos con I220 A tienen una esperanza tras fallo judicial

El secretario de Estado Marco Rubio en el hemiciclo del Congreso en Washington durante el discurso del Eatado de la Unión del presidente Donald J. Trump.
CARICOM

Rubio se reúne con líderes caribeños en medio de la presión al régimen cubano

Te puede interesar

Tarek William Saab, fiscal general del régimen chavista
Política

El Fiscal y el Defensor del Pueblo renuncian a sus cargos a menos de dos meses de la caída de Maduro

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen de referencia del servicio de a Guardia Costera cubana 
URGENTE

Guardacosta cubana ultima a tripulantes de lancha rápida de EEUU en aguas próximas a la isla

Esta foto sin fecha de la colección personal de Jeffrey Epstein, proporcionada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara el 12 de diciembre de 2025, muestra al expresidente de Harvard Larry Summers (izquierda), su esposa y al actor y director Woody Allen.
EEUU

Exsecretario del Tesoro Larry Summers dimite como profesor de Harvard por sus vínculos con Epstein

Personas caminan por una calle durante un apagón en La Habana el 21 de febrero de 2026. 
EEUU

Departamento del Tesoro confirma que autoriza la venta de petróleo a Cuba bajo "ciertas condiciones"

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, durante el debate del programa de reembolso. 
REEMBOLSO HISTÓRICO

Hialeah aprueba $1.2 millones en cheques de alivio a dueños de viviendas seniors sin subir impuestos