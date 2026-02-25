Guardacosta cubana ultima a tripulantes de lancha rápida de EEUU en aguas próximas a la isla

MIAMI .- Cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de Estados Unidos murieron la madrugada de este miércoles tras un enfrentamiento armado con unidades de las Tropas Guardafronteras cubanas frente a las costas del municipio de Corralillo, en la provincia de Villa Clara, según un comunicado emitido por el Ministerio del Interior de Cuba (MININT) en su reporte oficial.

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades del régimen cubano, la embarcación, identificada con matrícula del estado de Florida FL7726SH , fue detectada durante la mañana dentro de las aguas territoriales cubanas, aproximadamente a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, en el poblado de Coralillo.

Según el comunicado oficial difundido en la emisión del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana (NTV), una unidad de las Tropas Guardafronteras, integrada por cinco efectivos, se aproximó a la lancha para identificarla. La versión gubernamental indicó que desde la embarcación civil se abrió fuego contra los agentes, lo que provocó un intercambio de disparos.

Como resultado del enfrentamiento, cuatro ocupantes de la lancha rápida murieron. Además, seis personas que viajaban a bordo resultaron heridas, al igual que el comandante de la patrulla de la guardia fronteriza.

Los lesionados fueron evacuados y recibieron atención médica, dijo el MININT.

Hasta el momento las autoridades no han divulgado las identidades de los ocupantes de la lancha ni las posibles motivaciones del hecho. El caso permanece bajo investigación.

Cabe destacar que el incidente ocurre apenas un día después de los actos conmemorativos por el 30 aniversario del derribo, en 1996, de las avionetas civiles de Hermanos al Rescate, uno de los episodios más graves en la historia reciente de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. En aquel hecho, el entonces ministro de las Fuerzas Armadas, Raúl Castro, ordenó la acción militar, un caso que hasta hoy permanece impune y por el cual aún se clama justicia.

El suceso reabre el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades cubanas en operaciones marítimas, con antecedentes como el ocurrido en Bahía Honda, donde el hundimiento de una lancha provocó la muerte de varios civiles, incluida una menor. En los últimos años, se han reportado incidentes similares en aguas cercanas a Cuba, incluidos casos en los que embarcaciones procedentes de Estados Unidos han sido interceptadas o han protagonizado enfrentamientos con la guardia fronteriza, hechos que han sido seguidos de cerca por el gobierno estadounidense y organizaciones de derechos humanos.

La tensión en el Estrecho de la Florida se mantiene, marcada por la crisis migratoria, el aumento de salidas marítimas irregulares y la escasez generalizada que atraviesa la población cubana, factores que contribuyen a un escenario cada vez más complejo en la región, una situación agravada por las políticas y la represión de la dictadura cubana.