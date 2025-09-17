miércoles 17  de  septiembre 2025
FÚTBOL

PSG regresa por todo lo alto a la Champions como campeón defensor

Luego de ganar el título de la pasada edición con una goleada ante el Inter, el PSG inició su transitar en este certamen con un contundente 4-0

Jugadores del PSG celebran luego de obtener la victoria ante el Arsenal y clasificar a la final de la Champions League, el 7 de mayo de 2025.

Jugadores del PSG celebran luego de obtener la victoria ante el Arsenal y clasificar a la final de la Champions League, el 7 de mayo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- El París Saint-Germain retomó el camino justo donde lo había dejado. De la goleada para ganar la final de la Champions ante el Inter (5-0) a un plácido festín para abrir su defensa del título, con un 4-0 ante el Atalanta este miércoles en el Parque de los Príncipes.

Marquinhos, el capitán que levantó la primera 'Orejona' en la historia del club, abrió la cuenta en el minuto tres en una jugada que exhibió el hambre renovada del grupo de Luis Enrique.

Lee además
El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé (izq), abraza al portero italiano del París Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, tras un partido del Mundial de Clubes.
Fútbol

El PSG humilla al Real Madrid y avanza a la final del Mundial de Clubes 2025
Los jugadores del Chelsea celebran después del partido final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 entre el Chelsea de Inglaterra y el Paris Saint-Germain
Fútbol

Chelsea sorprende al PSG y gana el Mundial de Clubes con una goleada histórica

El central brasileño consiguió robar el balón prácticamente en el área rival, jugó con Bradley Barcola y Fabián Ruiz fue el encargado de servirle para que marcara.

Luis Enrique, al estilo rugby

Sin los lesionados Ousmane Dembélé y Désiré Doué, Marquinhos se sacó un remate de nueve para encarrilar la noche ante la lejana mirada de Luis Enrique, por segunda vez consecutiva siguiendo el partido en la primera parte de la tribuna para tener una mejor perspectiva del campo, como si de un técnico de rugby se tratara.

Si el primer gol fue una acción colectiva, en el segundo protagonizó un brillante solo el georgiano Khvicha Kvaratskhelia (39), con una arrancada desde la derecha y disparo imparable a la entrada del área.

Embed

El número 7 parecía descartado para el estreno en la Champions el domingo, cuando salió cojeando por molestias tras media hora de juego en el triunfo 2-0 ante el Lens. Se recuperó en un tiempo récord y volvió por sus fueros.

Todavía en la primera parte, Barcola lanzó sin fuerza ni precisión un penal (44) cometido por Yunus Musah sobre el omnipresente Marquinhos.

Chevalier, plácido debut

El Atalanta, que finalizó la primera parte sin disparar entre los tres palos, agitó su ataque con Lazar Samardzic y Nikola Krstovic supliendo a Daniel Maldini, el hijo de la leyenda milanista Paolo, y Charles de Ketelaere.

Pero poco cambió el panorama. En el 51 llegó el turno de Nuno Mendes, un puñal en la izquierda, capaz de sacar oro con un regate y un disparo imposible al primer palo tras un pase al hueco sin aparente peligro de Barcola.

Embed

A cinco días de que la capital francesa albergue la ceremonia del Balón de Oro, el PSG le demostró al planeta del fútbol que sigue siendo la orquesta mejor afinada, capaz de conseguir que nueve de sus futbolistas estén entre los 30 nominados al gran premio individual, un récord.

Entre esos nominados, está el portero Gianluigi Donnarumma, ahora en el Manchester City, empujado a salir tras el fichaje de Lucas Chevalier.

La única novedad en el once con respecto a la plantilla del curso pasado, el antiguo arquero del Lille realizó su primera parada a la hora de juego, ante un cabezazo de Mario Pasalic.

El PSG no forzó la máquina, pero Gonçalo Ramos, el 'submarino' preferido de Luis Enrique, aprovechó un error grosero de la defensa para cerrar la goleada (90+1).

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Fiscalía francesa pide proceso por violación contra Hakimi, del PSG

Donnarumma dice estar "triste y decepcionado" tras ser apartado por el PSG

PSG inicia la defensa del título de la Ligue 1 con triunfo gris en Nantes

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Yordanis Cobos-Martínez, de 37 años, de nacionalidad cubana, es el presunto autor de la decapitación de un ciudadano estadounidense en Dallas. video
SUCESOS

ICE emite orden de detención para inmigrante irregular acusado de decapitar a gerente de motel en Dallas

Una pantalla muestra a Tyler Robinson, el sospechoso en el asesinato del activista político Charlie Kirk, mientras asiste a una audiencia judicial de forma remota desde su celda en la cárcel ante el juez Tony Graf, del Cuarto Tribunal de Distrito en Provo, Utah, el 16 de septiembre de 2025.
Ofensa capital

Fiscalía busca la pena de muerte para Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk

El presidente de Estados Uniodos Donald J. Trump dialoga con el Rey Carlos III en el Palacio Real.
Política exterior

Presidente Trump comienza su visita oficial en el Reino Unido

Pablo Alborán
MÚSICA

Pablo Alborán presenta nuevo tema "KM0" y gira mundial

El ministro de Interior de Maduro, Diosdado Cabello, dijo que en la Operación Relámpago del Catatumbo decomisaron 16.308 kilos de cocaína. video
NARCOTRÁFICO

Testigo clave: Diosdado Cabello autoriza todo envío de cocaína que sale por el Caribe desde Venezuela

Te puede interesar

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
BANCO CENTRAL

Sin sorpresas, la Reserva Federal hace un mínimo recorte en la tasa referencial de interés

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Uniodos Donald J. Trump dialoga con el Rey Carlos III en el Palacio Real.
Política exterior

Presidente Trump comienza su visita oficial en el Reino Unido

Una patrulla policial detrás de la cinta amarilla custodia el área del crimen. 
CALIFORNIA

Cadáver descuartizado y descompuesto hallado en auto Tesla de rapero es de adolescente hispana

Pleno del Concejo de Hialeah 
GOBIERNO LOCAL

Concejo de Hialeah da luz verde a subir los impuestos

Profecía habla del regreso de Jesús este 23 de septiembre.  video
POLÉMICA

¿El 23 de septiembre llega el fin? La profecía viral sobre la segunda llegada de Jesús que divide a internet