¿Quién será el rival de Sinner en las semifinales de Cincinnati?

El italiano Jannik Sinner celebra su victoria sobre el kazajo Alexander Bublik al final de su partido de cuartos de final individual masculino en el día 11 del torneo de tenis Abierto de Francia, en la cancha Philippe-Chatrier, el 4 de junio de 2025.

CINCINNATI.- A dos pasos de revalidar el título, el italiano Jannik Sinner avanzó este jueves a unas semifinales del Masters 1000 de Cincinnati con un oponente completamente inesperado en el francés Térence Atmane , número 136 de la ATP .

El intrépido Atmane es la gran revelación de este torneo, aperitivo del Abierto de Estados Unidos, con victorias consecutivas ante dos integrantes del top-10 del circuito, el local Taylor Fritz y este jueves contra el danés Holger Rune.

Sinner, de su lado, sigue imponiendo su ley en Cincinnati y arrolló por 6-0 y 6-2 al canadiense Felix Auger-Aliassime, un rival ante el que había hincado la rodilla en sus dos duelos previos, ambos en 2022.

Con un único bajón al inicio del segundo set, el número uno mundial sometió a Auger-Aliassime en una gran actuación al retorno y sigue mostrándose intratable en torneos de pista dura.

El transalpino es el quinto jugador que encadena 25 victorias seguidas en la superficie en este siglo, después de los gigantes Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal y Andy Murray.

Con esa racha alzó los trofeos del Masters 1000 de Shanghái, las ATP Finals, la Copa Davis con Italia y el Abierto de Australia, una de sus cuatro coronas de Grand Slam.

Ahora aspira a ser el primero en repetir triunfo en Cincinnati desde Djokovic en 2019 y a ganar rodaje de cara al US Open (24 de agosto al 7 de septiembre), donde también defenderá el trono.

"Siento que cada partido es diferente. Incluso si juegas en el mismo año contra el mismo tenista, cada partido es diferente", dijo Sinner sobre su historial con Auger-Aliassime. "Hoy devolví muy bien y creo que ese fue mi punto clave, me dio la confianza para sacar bien".

"Nada que perder"

Para el sábado, día en que cumple 24 años, Sinner afronta el regalo envenenado de unas semifinales ante el francés Térence Atmane, el tenista que ha roto todos los pronósticos en los últimos diez días.

Si el miércoles logró la mayor victoria de su carrera ante Fritz, cuarto de la ATP, este jueves elevó incluso su nivel para apear a Rune, noveno, por un contundente 6-2 y 6-3.

"Anoche ni siquiera pude dormir después de ganar a Taylor, pero intenté ser yo mismo en la pista y disfrutarlo porque no tengo nada que perder. Esa es mi ventaja", apuntó el francés, que proviene de la fase de clasificación.

Atmane, de 23 años, es el octavo jugador con menor ránking en meterse entre los cuatro mejores de un evento Masters 1000.

"No creo que ninguna palabra pueda describir lo que siento ahora", reconoció con una amplia sonrisa el francés, que ascenderá como mínimo al puesto 69 de la ATP.

"También significa mucho dinero para mí (al menos 332.160 dólares), me ayudará mucho", señaló este tenista que llegó al torneo sin patrocinador de ropa ni zapatillas.

Verdugo también del brasileño Joao Fonseca, Atmane fue minando la moral de Rune con una extrema confianza en su golpeo de zurda y una fiabilidad al servicio que no había mostrado en su trayectoria en el circuito, en la que sólo había jugado 19 partidos y ganado cinco antes de aterrizar en Cincinnati.

