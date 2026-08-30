Real Madrid aplasta al Málaga y asume el liderato de LaLiga

Jugadores del Real Madrid celebran luego del segundo gol de su club en un partido contra el Málaga, el 30 de agosto de 2026.

MADRID.- El Real Madrid goleó 4-0 al Málaga en el Santiago Bernabéu este domingo en la tercera fecha del campeonato español, para ponerse en cabeza de LaLiga.

Jude Bellingham abrió el marcador (19') y provocó el tanto en propia puerta de Alfonso Herrero (26'), antes de que Kylian Mbappé hiciera el 3-0 (30) y Arda Güler pusiera el 4-0 (90+1) ya en el descuento.

El Real Madrid sigue contando por victorias sus partidos en LaLiga, sumando un pleno de 9 puntos, tras un partido en el que fue el dominador absoluto ante el recién ascendido Málaga, que se mostró inofensivo en su visita a la capital.

"Dibu" tiene un estreno agridulce con el Chelsea

El Chelsea sumó su segundo triunfo en otros tantos partidos en la Premier League, esta vez por 4-3 en casa contra el Brighton en una segunda jornada en la que debutó ya como titular el arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez.

Apenas unas horas después de que se hiciera oficial este domingo el fichaje del internacional albiceleste procedente del Aston Villa, Xabi Alonso decidió colocarle bajo los palos de los Blues en el primer partido de la temporada en Stamford Bridge.

El inicio del partido fue fulgurante para el equipo del sur de Londres, que se distanció pronto con los tantos del belga Romeo Lavia (4'), del portugués Pedro Neto (14') y del brasileño João Pedro (32').

Pero después de ese arranque en tromba, resucitaron los viejos demonios del equipo, especialmente los referentes a la vulnerabilidad de su defensa: el Chelsea es incapaz de terminar con su arco imbatido en Premier League desde mediados de enero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Emi Martinez (@emi_martinez26)

Martínez recibió tres goles, pero no se le puede considerar culpable de ellos e incluso hizo un gran partido, mostrándose seguro en el juego por alto, preciso con el pie y con liderazgo ya para dirigir a sus nuevos compañeros.

"Una victoria es una victoria. Sé que no hicimos un partido perfecto, pero hemos ganado y es lo que teníamos que hacer. Nos quedan 36 partidos todavía por delante (en la Premier League) y es mejor ir pensando semana a semana", declaró el "Dibu" a la televisión Sky Sports.

"He pasado unos años increíbles en el Aston Villa. Venir aquí supone un reto para mí: intentar ganar la Premier League", sentenció.

FUENTE: AFP