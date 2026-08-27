jueves 27  de  agosto 2026
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Mbappé lidera el buen arranque liguero del Real Madrid

El francés Kylian Mbappé marcó el miércoles tres tantos en la goleada 4-1 a la Real Sociedad, que le han colocado al frente de la clasificación de artilleros

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre los merengues y el Sevilla FC en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 20 de diciembre de 2025.&nbsp;

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de la liga española entre los merengues y el Sevilla FC en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 20 de diciembre de 2025. 

Oscar DEL POZO / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

MADRID.- Apenas un par de partidos han servido para que la estrella francesa Kylian Mbappé muestre su hambre de gol y lidere sobre el terreno de juego a un Real Madrid que ha iniciado con buen pie su recuperación, tras dos temporadas para olvidar.

El delantero francés marcó el miércoles tres tantos en la goleada 4-1 a la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, que le han colocado al frente de la clasificación de artilleros ligueros con apenas dos jornadas disputadas.

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Máximo goleador del campeonato español en las últimas dos temporadas (31 goles en la 2024/2025 y 25 en la 2025/2026), el delantero galo no ha podido empezar de mejor manera su carrera por su tercer trofeo Pichichi al mejor artillero de LaLiga.

"Este tío es increíble", resumía en pocas palabras el entrenador merengue, José Mourinho, tras el partido el miércoles.

El técnico portugués recordó que Mbappé ya ha dejado su huella para "la eternidad del fútbol" en los Mundiales tras convertirse en el máximo goleador de la historia en la pasada Copa del Mundo de Norteamérica. Ahora, quiere marcar época en el Real Madrid.

"Hambre de hacer historia"

"Lo veo con muchísima hambre de hacer historia con el Real Madrid", dijo un satisfecho Mourinho tras el partido en el Bernabéu.

Mbappé se encargó de desatascar al Real Madrid con un gol por la escuadra cuando el conjunto merengue atravesaba sus momentos más grises, que empezaban a provocar algunos silbidos en la grada.

Mbappé "es espectacular. Hay que disfrutarlo, sacarle el mayor fruto posible. Hay que brindarle 1.000 balones para que esté bien, para que pueda convertir goles", dijo su compañero uruguayo Federico Valverde, autor de la asistencia en ese primer tanto del galo.

Mourinho ya entrenó en su primera época en el conjunto merengue, entre 2010 y 2013, a otra leyenda goleadora como Cristiano Ronaldo, capaz de alcanzar los 50 goles por temporada, pero el luso no quiso hacer comparaciones.

"Yo prefiero 40 goles con títulos que 60 sin títulos. Prefiero 40 goles con mucho trabajo para el equipo que 60 solo mirando a sí mismo como pasa muchas veces con atacantes", alegó.

Eficaz en ataque, Mbappé ha sido a menudo criticado por su escasa implicación en la defensa y en otras facetas del juego.

"Comprometido"

El propio jugador señaló en una entrevista con el diario Le Parisien durante su participación en el Mundial 2026 con Francia que tenía que mejorar en ese sentido.

"Creo que tengo que dar un paso más en ese aspecto", señaló el autor de 89 goles contando todas las competiciones desde su llegada al Real Madrid en julio de 2024.

El miércoles, Mourinho no dudó en elogiar el trabajo de Mbappé para el equipo.

"No es el típico atacante que espera el juego ofensivo del equipo para hacer gol y cuando viene atrás ayuda a dinamizar" el juego, consideró el técnico del Real Madrid tras el encuentro.

"Estoy muy contento con él", añadió el entrenador portugués, destacando su gran implicación en "el hacer crecer al grupo, el asumir sus responsabilidades, el trabajar".

"Cuando él está enchufado el equipo es mucho más peligroso", destacó el miércoles su compañero, Marc Cucurella.

El flamante campeón del mundo con España sólo deseó que "no sea el último 'hat-trick' de la temporada de Mbappé.

Por el momento, su próxima víctima podría ser el recién ascendido Málaga, que visita el domingo el Bernabéu.

FUENTE: AFP

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