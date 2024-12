Real Madrid: llegar vivo a Navidad para aspirar a ganar todo en mayo

El conjunto blanco ha sufrido numerosas bajas por lesión a comienzos de temporada, varias de ellas de larga duración como Dani Carvajal, Militao y David Alaba, que hicieron tambalear a la plantilla.

Ahora, el plantel ha empezado a recuperar a otros jugadores como los brasileños Vinicius y Rodrygo, ausentes también en las últimas semanas, además del francés Eduardo Camavinga.

La BMV mete miedo

En Bérgamo, el trío estelar formado por Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Vinicius logró marcar en un mismo partido, disipando muchas dudas existentes hacia un equipo que aspira a conservar la corona continental.

Hasta el técnico del Atalanta, Gian Piero Gasperini, alabó al Real Madrid sin poner un pero a la derrota: "Con medio error, el Madrid te mata."

En un momento en el que se discutía el juego, el Madrid encontró los goles de su tridente para acallar las críticas.

El centrocampista inglés, que cuajó un gran encuentro en el triunfo madridista, indicó en la zona mixta su rol en el equipo: "Siempre quiero impactar en el juego, ya sea marcando o asistiendo, no es algo de lo que me vaya a esconder y decirte 'no me importa'. Importa que haga bien otras cosas".

¿Fichajes en enero?

Las bajas y la falta de solidez en la defensa desde el inicio de la temporada provocaron especulaciones en los medios sobre posibles fichajes en el mercado de enero.

Entre los posibles jugadores, la prensa española ha sacado los nombres del lateral izquierdo del Bayern Múnich, Alphonso Davies, el inglés del Liverpool, Trent Alexander-Arnold y el central del Leverkusen, Jonathan Tah.

Otro de los objetivos del Real Madrid podría ser el centrocampista alemán del Leverkusen, Florian Wirtz, para cubrir el vacío dejado por su compatriota Toni Kroos tras retirarse al término de la pasada temporada. No obstante, la eventual llegada del talentoso mediapunta no parece inminente.

La irrupción del joven defensa Raúl Asencio y el buen estado de forma de otros jugadores como Dani Ceballos, Brahim Díaz y el turco Arda Güler, podrían llevar al Real Madrid a replantearse los fichajes de enero.

Además, el delantero brasileño Endrick, infrautilizado hasta ahora por Ancelotti, puede sumar otro elemento en el ataque en la segunda mitad de la temporada, cuando se deciden los títulos.

Calendario sobrecargado

En las próximas fechas, el equipo blanco tiene un calendario cargado. El sábado visitará al Rayo Vallecano, antes de desplazarse a Catar para disputar el miércoles la final de la Copa Intercontinental y, a su vuelta a España, despedirá el año contra el Sevilla.

Tras el parón navideño, jugará el 3 de enero contra el Valencia en partido aplazado en su día por las inundaciones en la capital levantina.

Será el primero de los siete partidos que tendrá en un mes, en LaLiga (Las Palmas, Valladolid y Espanyol), el debut en la Copa del Rey ante un rival de cuarta categoría y los dos duelos que restan en Champions (Salzburgo y Brest), en los que el Real Madrid deberá confirmar su clasificación para la siguiente fase.

Sin tiempo para descansar, luego viajará a Arabia Saudita para disputar la Supercopa de España del 9 al 12 de febrero, un torneo que marcará el inicio de la fase decisiva de la temporada.

FUENTE: AFP