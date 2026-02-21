sábado 21  de  febrero 2026
Fútbol

Real Madrid cae ante Osasuna con gol agónico y sufre la primera derrota liguera en la era Arbeloa

Osasuna venció 2-1 al Real Madrid con un gol de Raúl García en el minuto 90. El equipo blanco pierde el liderato provisional y sufre la primera derrota en LaLiga desde la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo

El delantero francés #10 del Real Madrid, Kylian Mbappé, reacciona al segundo gol de Osasuna marcado por el delantero español #09 Raúl García durante el partido de la liga española entre CA Osasuna y Real Madrid CF en el Estadio El Sadar en Pamplona el 21 de febrero de 2026. 

ANDER GILLENEA / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Real Madrid sufrió un duro golpe en LaLiga tras caer 2-1 ante Osasuna en El Sadar, en un partido marcado por la intensidad del conjunto navarro y decidido con un gol en el minuto 90 de Raúl García. El resultado supone la primera derrota liguera desde la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo blanco y podría costarle el liderato si el FC Barcelona gana su compromiso dominical.

A cuatro días de la vuelta del playoff de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones, el equipo merengue mostró desgaste y falta de contundencia en los momentos clave del encuentro.

Budimir adelanta a Osasuna tras revisión del VAR

El conjunto local golpeó primero en el minuto 38 gracias a Ante Budimir. El delantero croata provocó un penalti tras un pisotón del portero Thibaut Courtois, acción que fue revisada por el VAR antes de ser confirmada por el árbitro. Budimir no falló desde los once metros y encendió a una grada que empujó durante todo el partido.

Osasuna mantuvo una presión alta y logró incomodar la salida de balón del Real Madrid, que tuvo dificultades para imponer su ritmo durante buena parte del encuentro.

Vinicius empata tras una jugada espectacular de Valverde

En la segunda mitad, el Real Madrid reaccionó con una acción individual brillante de Fede Valverde. El uruguayo dejó atrás a varios rivales con potencia y velocidad antes de enviar un centro al área que Vinicius Jr. empujó a la red en el minuto 73.

El brasileño confirmó su buen momento ofensivo al firmar su quinto gol en los últimos cuatro partidos entre todas las competiciones, devolviendo momentáneamente la esperanza al líder del campeonato.

Raúl García firma un golazo en el 90 y sentencia el partido

Cuando parecía que el empate sería definitivo, Raúl García apareció en el tramo final para desatar la locura en El Sadar. El atacante recortó dentro del área a Raúl Asencio y batió a Courtois con un disparo de derecha en el minuto 90. La jugada fue revisada por el VAR por un posible fuera de juego, pero finalmente el tanto subió al marcador.

El propio futbolista explicó tras el encuentro que se trataba de una acción que suele intentar con frecuencia y que mantuvo la calma para definir ante el portero madridista.

Mbappé ve un gol anulado y el liderato queda en riesgo

El Real Madrid también tuvo opciones, incluido un tanto anulado por fuera de juego a Kylian Mbappé, pero no logró evitar una derrota que supone un golpe importante en la lucha por el título.

Con este triunfo, Osasuna suma tres puntos clave en su pelea por la permanencia y logra su primera victoria liguera ante el conjunto blanco en 15 años. Por su parte, el FC Barcelona podría recuperar el liderato si vence al Levante, mientras que el Real Betis empató 1-1 ante el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid busca reaccionar frente al Espanyol tras su última derrota.

