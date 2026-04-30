jueves 30  de  abril 2026
GOLF

Reportan que Arabia Saudita dejará de financiar LIV Golf

LIV Golf, fundado en 2022 como principal rival del PGA Tour, tenía previsto comunicarle la noticia a su personal y jugadores este jueves

El sudafricano Charl Schwartzel durante el último día del LIV Golf Invitational Series, el 11 de junio de 2022.

El sudafricano Charl Schwartzel durante el último día del LIV Golf Invitational Series, el 11 de junio de 2022.

ADRIAN DENNIS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- El fondo soberano de Arabia Saudita dejará de financiar el LIV Golf al final de la temporada 2026, lo que arroja serias dudas sobre el futuro de este circuito disidente, informaron el miércoles medios estadounidenses.

LIV Golf, fundado en 2022 como principal rival del PGA Tour, tenía previsto informar el jueves al personal y a los jugadores de que el Fondo de Inversión Pública saudita ya no financiará el circuito más allá de este verano (boreal), señaló el Wall Street Journal.

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El circuito, que gastó miles de millones de dólares sauditas para atraer a muchas de las principales figuras del mundo, como Bryson DeChambeau y Phil Mickelson, "evaluará alternativas estratégicas" para seguir operando, informó CNBC.

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Tanto el Wall Street Journal como CNBC citaron múltiples fuentes anónimas.

LIV Golf no hizo comentarios pese a las repetidas requisitorias de la AFP.

Los primeros informes surgieron a principios de este mes y apuntaban a que el circuito disidente estaba al borde del colapso debido al posible retiro de la financiación saudita.

Se rumoreaba que los acaudalados patrocinadores de LIV Golf en Riad se habían enfriado con respecto al proyecto, extremadamente costoso y que, según informes, ya les habría costado más de 5.000 millones de dólares.

El director ejecutivo de LIV Golf, Scott O'Neil, desmintió esas informaciones, prometiendo continuar la temporada "a toda máquina", aunque reconoció que el circuito "probablemente" tendría que conseguir financiación en el futuro.

Un colapso de LIV Golf podría poner en riesgo las carreras y los ingresos de sus jugadores estrella. Figuras como DeChambeau desertaron del PGA Tour en circunstancias muy tensas y podrían enfrentarse a severas sanciones si intentan regresar.

"Había reglas y se rompieron", afirmó el director ejecutivo del PGA Tour, Brian Rolapp, al Journal esta semana. "Con las reglas viene la responsabilidad".

Próximos eventos pautados

LIV Golf aplazó esta semana su torneo previsto para junio en Nueva Orleans, decisión anunciada el martes; los directivos señalaron que esperan reprogramar un evento para finales de este año.

El próximo torneo de LIV Golf está programado del 7 al 10 de mayo en Trump National, en las afueras de Washington.

El último torneo programado de esta temporada del circuito disidente está previsto en Indianápolis del 20 al 23 de agosto.

FUENTE: AFP

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