Sin Tiger Woods, Rory McIlroy busca escribir otra página en la historia del Masters de Augusta

El irlandés Rory McIlroy durante una ronda de práctica, el 8 de abril de 2026.

AUGUSTA.- Un año después de su memorable triunfo, Rory McIlroy aspira esta semana a un doblete de títulos consecutivos en el Masters de Augusta que nadie logra desde Tiger Woods un cuarto de siglo atrás.

El estadounidense Scottie Scheffler y el español Jon Rahm , también ganadores de la chaqueta verde, estarán al frente de los aspirantes a arruinar la gesta de McIlroy desde la primera ronda del jueves.

Esta semana, el norirlandés regresó al Augusta National liberado de los traumas del pasado.

Después de más de una década de intentos fallidos, el ex número uno mundial se coronó el año pasado por primera vez en un playoff de desempate frente al inglés Justin Rose.

Con ese dramático desenlace, McIlroy se convirtió en el sexto golfista que ha conquistado los cuatro torneos de Grand Slam.

Ahora quiere ingresar en un club todavía más exclusivo, el de los campeones de Augusta que han revalidado el trofeo, únicamente formado por Jack Nicklaus, Nick Faldo y Woods.

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"Sé que puedo hacerlo", aseguró esta semana McIlroy, de 36 años.

"He dedicado las últimas tres semanas a asegurarme de que llego aquí al cien por cien, y así ha sido", dijo el ganador de cinco títulos grandes, que a principios de marzo tuvo algunos problemas de espalda que le forzaron a retirarse del Arnold Palmer Invitational.

Si vuelve a enfundarse la chaqueta verde el domingo, McIlroy emulará a Woods, último en lograrlo con sus victorias en 2001 y 2002.

Ausente por segundo año consecutivo, Tiger marcó los prolegómenos de esta edición 90 en Augusta con su accidente automovilístico y posterior arresto por conducción bajo efectos de sustancias, un nuevo escándalo en la carrera del estadounidense que tiene sumido en preocupación al mundo del golf.

Ausencias latinas

Número uno del golf mundial, Scheffler se cuenta entre los campeones que han fallado en domar dos veces seguidas el Augusta National, en su caso por partida doble.

"Defender (el título) es extremadamente difícil, en especial en los torneos grandes", dijo Scheffler, triunfador en 2022 y 2024.

Gran dominador del circuito en los últimos años, Scheffler vuelve a ser el gran favorito en las apuestas, incluso después de pasar tres semanas inactivo por el nacimiento de su segundo hijo el 27 de marzo.

"Siento que mi juego está en un buen momento. Me siento descansado y listo para esta semana", afirmó.

A Rahm, ganador en 2023, tampoco se le puede descartar en los grandes escenarios, a pesar de que su rendimiento en torneos Major ha decaído significativamente desde su marcha a LIV Golf en 2024.

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En el circuito saudita, con eventos de tres rondas en lugar de las cuatro de PGA, el golfista vasco ha terminado en primer lugar en las últimas dos temporadas, pero en ese período no se metió en el top-5 de ningún Grand Slam.

Rahm y el estadounidense Bryson DeChambeau, vigente ganador del Campeonato de la PGA, abanderan la escueta delegación de 10 jugadores de LIV Golf, la menor desde la irrupción del circuito en 2022.

Ya que sus torneos no entregan puntos para el ránking mundial, un gran número de miembros de LIV Golf se han quedado sin su plaza habitual en el Masters, incluidos el venezolano Jhonattan Vegas y el chileno Joaquín Niemann, baja por primera vez desde 2020.

El golf latinoamericano estará únicamente representado por el mexicano Carlos Ortiz y el colombiano Nico Echavarría, además del golfista amateur argentino Mateo Pulcini y de su veterano compatriota Ángel Cabrera, con plaza asegurada desde su triunfo en 2009.

FUENTE: AFP