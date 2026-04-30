jueves 30  de  abril 2026
WASHINGTON

Congreso pone fin al bloqueo presupuestario récord en Seguridad Nacional

Tras una estela de derrotas políticas, varios congresistas se sumaron al bando republicano y votaron a favor de terminar con el bloqueo presupuestario al Departamento de Seguridad Nacional

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso federal.

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso federal.

DANIEL SLIM/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Tras una estela de derrotas políticas en las últimas dos semanas, varios congresistas se sumaron al bando republicano y votaron a favor de un proyecto de ley en la Cámara de Representantes que pondría fin al bloqueo presupuestario al Departamento de Seguridad Nacional, que incluye Inmigración.

La presión de los demócratas no ha surtido efecto y los republicanos están firmes frente a la agenda radical de la izquierda de reestructurar el Departamento de Policía Federal de Inmigración (ICE) y abrir la frontera.

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Esta era una de las princiales demandas de la izquierda a los republicanos en el Congreso en Washington.

La medida, que fue aprobada por el Senado el mes pasado y ahora debe ser firmada por el presidente Donald J. Trump para entrar en vigor, permitirá reanudar operaciones en áreas esenciales del Departamento, como la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) o el Servicio Secreto presidencial, después de que la cartera haya estado ya 75 días sin financiación.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) fueron excluidas de la medida de financiación aprobada.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo: "los demócratas no obtuvieron absolutamente nada para su maquinaria política cuidadosamente orquestada".

"Es sumamente importante garantizar que la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes de inmigración continúen hoy y en el futuro, a pesar de los intentos de los demócratas por reabrir nuestras fronteras y proteger de la deportación a los inmigrantes ilegales con antecedentes penales", declaró.

FUENTE: Con información de AFP.

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