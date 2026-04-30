Rubio advierte a Cuba que no permitirá que "adversarios" de EEUU operen inteligencia desde la isla

WASHINGTON.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , acusó a Cuba de facilitar la presencia de servicios de inteligencia de "los adversarios" de Estados Unidos a 90 millas de su territorio. Aseguró que la Administración del presidente, Donald Trump no lo tolerará.

"No vamos a permitir que adversarios de Estados Unidos operen inteligencia o bases militares a 90 millas de nosotros", advirtió Rubio en una entrevista exclusiva con la cadena Fox News, el martes.

Las declaraciones de Rubio se enmarcan en la relación histórica de Cuba con potencias rivales de Estados Unidos, que se remonta a la Guerra Fría, cuando la isla se alineó con la entonces Unión Soviética tras la Revolución cubana.

Desde el fin del bloque soviético en 1991, Cuba ha mantenido vínculos con Rusia. En las últimas décadas, también ha ampliado su cooperación con China en ámbitos económicos y tecnológicos.

"Las cosas pueden mejorar en Cuba con reformas económicas serias, pero no con la gente que está al mando actualmente. Son económicamente incompetentes", puntualizó el jefe de la diplomacia estadounidense en referencia a la presidencia de Miguel Díaz-Canel.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, rebatió el miércoles las afirmaciones de Rubio. Las calificó de meros “pretextos con argumentos débiles y falaces”. "Cuba es un país pacífico que “no permite que su territorio se use contra otros”, escribió en redes sociales.

Bases chinas de Cuba

Las declaraciones de Estados Unidos vuelven a incidir en uno de los argumentos que esgrimió el presidente Donald Trump, cuando señaló expresamente a China, para armar la orden ejecutiva del 29 de enero que declaraba a Cuba una "amenaza inusual y extraordinaria" y establecer el bloqueo petrolero contra La Habana.

El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, señaló que “inventar pretextos y difundir rumores para difamar no puede servir de justificación para el bloqueo brutal y las sanciones ilegales de Estados Unidos contra Cuba”.

Lin reiteró que China "apoyará firmemente a Cuba en la salvaguardia de su soberanía nacional y su seguridad". Instó a Estados Unidos a "poner fin de inmediato a su bloqueo, sanciones y cualquier forma de coerción y presión" contra la isla.

La supuesta presencia de bases militares chinas en Cuna ha sido motivo recurrente en los últimos discursos de altos representantes de ambas orillas. Desde EEUU se han publicado informaciones en medios de prensa y difundido informes e investigaciones; todos negados rotundamente por en La Habana.

En 2023 el diario estadounidense The Wall Street Journal hizo referencia a un posible acuerdo de Cuba con China, para que la isla “albergara una base secreta de espionaje centrada en Estados Unidos” que “permitiría interceptar comunicaciones electrónicas y monitorear el tráfico marítimo”.

En mayo de 2025, el Subcomité de Seguridad Marítima y del Transporte de la Cámara de Representantes, así como legisladores estadounidenses calificaron de “preocupante la colaboración en materia de defensa entre China y la nación caribeña”.

Operaciones militares

El Senado de EEUU, con 47 votos a favor y 51 en contra, rechazó el martes una propuesta demócrata para limitar las posibles operaciones militares que Trump pueda ordenar sobre La Habana.

Los republicanos rechazaron las acusaciones de una intención del presidente de utilizar la fuerza contra Cuba y acusaron a los demócratas de ignorar las acusaciones de violaciones de derechos humanos que han sido presentadas contra el régimen de Miguel Díaz-Canel.

Las declaraciones de Rubio y la negativa en el Senado llegaron acompañadas esta semana de las maniobras militares estadounidenses FLEX 2026, que han desplegado drones y otros equipos no tripulados en aguas territoriales de EEUU al norte de Cuba.

Desarrolladas por la Cuarta Flota de la Armada de Estados Unidos, las acciones sirven como banco de pruebas para integrar inteligencia artificial (IA), sistemas no tripulados y fuerzas tradicionales en operaciones marítimas, informó el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom).

FUENTE: Con información de EFE