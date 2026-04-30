jueves 30  de  abril 2026
RESULTADOS

La economía de EEUU crece un 2% en el primer trimestre

El aumento del PIB estadounidense en los primeros meses del año refleja principalmente incrementos del 8,7% en la inversión y de un 12,9% en las exportaciones

Imagen del Puerto de Miami.

Imagen del Puerto de Miami.

LEONARDO MORALES/ DLA
Por Leonardo Morales

La economía de Estados Unidos creció un 2% en el primer trimestre a pesar del reajuste general realizado por el gobierno del presidente Donald J. Trump para salir del rumbo fallido de la anterior administración, según datos oficiales divulgados el jueves.

El Producto Interno Bruto (PIB) avanzó 2% a tasa anualizada en el período enero-marzo, según una estimación del Departamento de Comercio.

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Esto fue significativamente superior al 0,5% del último trimestre de 2025, en correspondencia con el pronóstico de algunos aexpertos que lo habían fijado en 2,2%.

Sube el gasto y se dispara la inversión y las exportaciones

Tanto el consumo como el 90% de los indicadores económicos siguen estables y sólidos y se le suma ahora la exportación de petróleo sin precedentes en la historia del país.

La estimación publicada este jueves por el Buró de Análisis Económico (BEA) está en línea con las estimaciones de los analistas y el mercado, que aún no preveían un efecto significativo de la guerra contra Irán en el rendimiento económico del país en esta etapa.

El aumento del PIB estadounidense en los primeros meses del año refleja principalmente incrementos del 8,7% en la inversión y de un 12,9% en las exportaciones.

El gasto de consumo también avanzó, un 1,6%, mientras que el gasto público aumentó un 4,4%, una aceleración con respecto a la contracción del 5,6% del período anterior, según los datos publicados este jueves por el BEA.

Otros indicadores

El gasto en defensa aumentó un 2,3%, frente a la reducción del 10,7% anterior, en un contexto marcado por el inicio de la guerra lanzada por EEUU e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero y cuyos efectos han sacudido a las economías mundiales, disparado los precios de los hidrocarburos y aumentado la incertidumbre en los mercados.

De igual forma, el dato del gasto federal también mostró un aumento del 9,3 % en esta etapa, en contraste con la caída del 16,6 % reflejada entre octubre y diciembre pasados.

El índice de gasto en consumo personal (PCE), un indicador similar al deflactor del PIB, subió un 4,5% anualizado en el primer trimestre de 2026, mientras que el dato subyacente, que excluye los alimentos y la energía, aumentó un 4,3%.

Estos datos indican, de acuerdo con analistas, que el conflicto en Irán no ha derivado en un freno de la actividad económica en EEUU y por el contrario, se ha fortalecido con medidas colaterales y preventivas previstas por la Casa Blanca.

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FUENTE: Con información de AFP y EFE.

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