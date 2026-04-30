Miami Dade College inaugura programa para formar líderes democráticos en el continente

El Dr. Nelson J. Mezerhane G y Asdrúbal Aguiar, director del grupo IDEA durante el evento.

Dr. Nelson J. Mezerhane G., empresario y publisher de DIARIO LAS AMÉRICAS, destacó el rol de las nuevas generaciones en un contexto regional desafiante.

Organizadores y participantes realizan el corte de cinta durante la inauguración del Instituto para la Libertad en las Américas.

Veintiséis jóvenes de la región integran el primer grupo de becarios del Instituto para la Libertad en las Américas.

MIAMI. – La Torre de la Libertad volvió a proyectarse como un espacio activo en la defensa de los valores que representa. Desde allí, el Miami Dade College (MDC) , en alianza con la Cátedra Mezerhane , el Grupo IDEA y el I nstituto Atlántico de Gobernanza , dio inicio a la primera promoción del programa de becarios del Instituto para la Libertad en las Américas , que se desarrolla del 29 de abril al 1 de mayo.

La iniciativa reúne a 26 jóvenes líderes de distintos países de la región, entre los 25 y 35 años, varios de ellos con responsabilidades públicas como ministros, legisladores y actores políticos emergentes, en un proceso formativo centrado en gobernanza, estado de derecho y valores democráticos.

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El programa se extiende durante tres días de trabajo intensivo, en los que los participantes intervienen en foros, debates, paneles y otras actividades diseñadas para el intercambio de experiencias y el análisis de los desafíos que enfrenta la región en materia institucional.

Primer grupo de becarios del Instituto para la Libertad en las Américas Organizadores y participantes realizan el corte de cinta durante la inauguración del Instituto para la Libertad en las Américas. IVÁN PEDRAZA - DLA

Durante la apertura, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, subrayó el peso simbólico del lugar y la proyección del programa.

“Nos sentimos muy satisfechos de ver este proceso impulsado para convertir la Torre de la Libertad en un referente de las iniciativas que promueve el Miami Dade College en favor del sistema democrático. Esto se acompaña con un curso enfocado en libertad, orientado a formar liderazgos comprometidos con su defensa en la región”, afirmó.

El empresario y publisher de DIARIO LAS AMÉRICAS, Dr. Nelson J. Mezerhane G., destacó el rol de las nuevas generaciones en un contexto regional desafiante.

“Estos jóvenes son el sostén de la libertad del presente y del futuro. Si no se involucran en la defensa de la democracia y en la creación de condiciones de libertad, se pierde el esfuerzo. Aquí está la semilla de lo que viene”, señaló.

Dr. Nelson J. Mezerhane G y Asdrúbal Aguiar El Dr. Nelson J. Mezerhane G y Asdrúbal Aguiar, director del grupo IDEA durante el evento. IVÁN PEDRAZA - DLA

Por su parte, el jurista y exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y director del Grupo IDEA, Asdrúbal Aguiar, explicó que la creación del instituto responde a un trabajo articulado entre actores académicos y políticos, tras años de encuentros orientados a la formación de liderazgos en América Latina.

Advirtió además sobre el deterioro institucional en varios países.

“Existe un ambiente adverso, con desencanto democrático y fragilidad en la protección de los derechos humanos. Frente a esto, se requiere un esfuerzo educativo que conecte la academia con quienes ya ejercen liderazgo en la región”, sostuvo.

Desde la perspectiva de los participantes, el programa representa una herramienta concreta para enfrentar estos retos. Alejandra Cifuentes, de Colombia, consideró que estos espacios permiten fortalecer capacidades en contextos complejos.

“Latinoamérica enfrenta enormes desafíos frente a la libertad y la democracia. Aquí podemos prepararnos y obtener herramientas para seguir trabajando por nuestros países”, expresó.

Una visión similar compartió Ana Giselle Rosas, de Panamá, quien resaltó el valor simbólico del entorno.

“Estar aquí nos manda un mensaje de compromiso. Es una responsabilidad replicar en nuestros países los valores democráticos que promovemos desde este espacio”, afirmó.

Primer grupo de becarios del Instituto para la Libertad en las Américas Veintiséis jóvenes de la región integran el primer grupo de becarios del Instituto para la Libertad en las Américas. IVÁN PEDRAZA - DLA

Entre los becarios también figura el periodista cubano Roberto Echevarría Pilia, director del medio digital Cubanet, quien destacó el impacto del intercambio regional en el contexto de la isla.

“Ser un joven cubano con ideales distintos es un privilegio en el momento actual. Poder nutrirnos de experiencias de otros países es una oportunidad para, en el futuro, aplicar esos aprendizajes en nuestra realidad”, expresó.

La presidenta del MDC, Madeline Pumariega, calificó la jornada como un paso clave en la proyección institucional.

“Estamos abriendo este espacio en la Torre de la Libertad con jóvenes de toda la región para dialogar sobre democracia y libertad. Es también una oportunidad de intercambio en la que todos aprendemos”, indicó.

IMG_1118 Madeline Pumariega, presidenta del Miami Dade College. IVÁN PEDRAZA - DLA

El Instituto para la Libertad en las Américas, respaldado por legislación estatal, busca promover la participación cívica, fortalecer la institucionalidad y generar soluciones frente a los desafíos contemporáneos.

Desde Miami, esta iniciativa se perfila como un punto de convergencia para actores del continente en un momento marcado por tensiones políticas, cuestionamientos al estado de derecho y la necesidad de renovar liderazgos.