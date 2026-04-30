DeSantis aplaza sesión especial para eliminación de impuestos a la propiedad en Florida

MIAMI. - El gobernador de Florida, Ron DeSantis, postergó para después de mayo la sesión especial del Congreso estatal en la que se decidirá si los votantes recibirán en la boleta electoral de noviembre una propuesta para derogar los impuestos sobre la propiedad de las viviendas principales, una de las banderas políticas del mandatario republicano en su último año de gestión.

“Trabajaremos con la Legislatura, no esta semana, probablemente no en mayo, sino después, para celebrar una sesión especial y someter esto a votación”, declaró DeSantis. El mandatario republicano, que deja el cargo en enero de 2027, baraja junio, julio o agosto como ventana posible para convocar a los legisladores en Tallahassee.

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Alivio gradual para las viviendas principales

DeSantis precisó que la iniciativa contempla una reducción progresiva del tributo predial sobre las residencias acogidas a la Exención Homestead, sin afectar el componente que financia a los distritos escolares.

“Nuestra meta sería que las propiedades Homestead queden exentas del impuesto a la propiedad”, expresó el gobernador, quien lleva más de un año promoviendo su propuesta frente al alza sostenida de las facturas tributarias.

Para llegar a la papeleta, la iniciativa deberá obtener el voto del 60% de los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado. Esa misma proporción de votantes tendría que aprobarla en las urnas para que se incorpore a la constitución estatal.

Una encuesta del Centro de Investigación de Opinión Pública de la Universidad de Stetson estima un respaldo del 77% si llega a la boleta.

Tensiones entre el Ejecutivo y el Congreso

El anuncio se produce en medio de un desencuentro entre DeSantis y los líderes legislativos. La Cámara aprobó el 19 de febrero, por 80 votos contra 30, la resolución HJR 203, que planteaba eliminar de manera escalonada los impuestos no escolares sobre viviendas principales mediante un incremento anual de 100.000 dólares en la Exención Homestead durante diez años.

La iniciativa murió en el Comité de Apropiaciones del Senado al concluir la sesión regular el 13 de marzo, sin haber sido escuchada.

El presidente de la Cámara, el republicano de Miami Daniel Pérez ha manifestado su frustración por la ausencia de una propuesta formal del mandatario. “Llevo 18 meses esperando una propuesta sobre los impuestos a la propiedad, aunque sea un aumento de 5.000 dólares en la Exención Homestead”, declaró Pérez, quien advirtió que “el tiempo apremia” ante la salida del gobernador en enero de 2027.

Por el lado del Senado, el presidente del Comité de Apropiaciones, Ed Hooper, republicano de Clearwater, defiende un enfoque cauteloso. “Hay 67 condados totalmente distintos en este estado, y un asunto tributario que sea bueno para uno podría aplastar a 31 condados pobres”, sostuvo Hooper, quien adelantó que la cámara alta prepara una alternativa menos agresiva.

Impacto fiscal y reacciones locales

Economistas estatales calculan que la eliminación reduciría los ingresos de los gobiernos locales en cerca de 14.800 millones de dólares anuales. El Florida Policy Institute eleva la cifra a 18.500 millones al sumar condados, distritos escolares y municipios. Para Miami-Dade, el impacto se estima en unos 899 millones de dólares al año, equivalentes al 5,23% del presupuesto del condado.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, advirtió que una eventual aprobación frenaría el crecimiento futuro de los presupuestos para fuerzas del orden y bomberos. El comisionado de este condado Oliver Gilbert se mostró escéptico sobre las cláusulas que protegen la financiación de los socorristas.