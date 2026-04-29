Zohran Mamdani exige más dinero estatal para afrontar déficit: "La crisis es de magnitud histórica"

NUEVA YORK.- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, aunaron esfuerzos para pedir al estado neoyorquino que aumente los fondos que asigna a la ciudad para enfrentar el millonario déficit de 5.400 millones de dólares.

Ambos funcionarios anunciaron el martes una prórroga, hasta el próximo 12 de mayo, para presentar el presupuesto ejecutivo revisado de la ciudad, que vencía este viernes, 1 de mayo. Esto para garantizar que el presupuesto 2026-27 pueda incorporar la ayuda que están reclamando.

"La ciudad de Nueva York enfrenta una crisis presupuestaria de magnitud histórica. Hemos heredado un déficit mayor que cualquiera desde la Gran Recesión", aseguró Mamdani en una conferencia de prensa, en la que culpó a la pasada administración de Eric Adams por acumular ese desequilibrio.

La ciudad de Nueva York gastó miles de millones de dólares para atender la crisis migratoria en esa ciudad causada por la administración del demócrata Joe Biden. Adams advirtió de la crisis y el Partido Demócrata lo acusó de presunta corrupción tras sus declaraciones.

Asimismo, Mamdani afirmó que la relación fiscal entre la ciudad y el estado de Nueva York debe "redefinirse". Solicitó que se modifique el Crédito Fiscal para Entidades de Transferencia (PTET) al 75 %, para que ingresen a las arcas municipales 1.000 millones de dólares.

Este crédito funciona como una reducción de impuestos para los ricos que "garantizaría que los más adinerados paguen lo que les corresponde", dijo Mamdani.

Insistió en uno de los puntos clave de su campaña electoral, que los ricos paguen más impuestos, aspecto al que se opone la gobernadora del estado, Kathy Hochul.

Impuesto sobre viviendas

Hochul sí apoyó recientemente a Mamdani para crear un impuesto sobre las segundas viviendas de lujo, valoradas en cinco millones de dólares o más, para generar unos 5000 millones de dólares anuales.

El alcalde y la presidenta del Concejo Municipal exhortaron además a Hochul y a los legisladores estatales a poner fin al desvío de recursos municipales al Estado, una práctica arraigada que ha transferido miles de millones de dólares de los ingresos de la ciudad a Albany, sede del gobierno estatal.

De acuerdo con la Alcaldía, la ciudad está aportando el 55,6 % de los ingresos estatales, pero recibe solo el 41,7 % a cambio.

Nueva York sigue siendo el motor del crecimiento económico de todo el Estado. Entre 2010 y 2024, la economía de la "gran manzana" creció más del doble, un 110 % en comparación con el 68 % de crecimiento en el resto del estado.

"No podemos cerrar este déficit solo con ahorros. Necesitamos nuevos ingresos. Y necesitamos una reestructuración en nuestra relación con el estado. Esa es la única manera de cumplir con nuestra obligación legal de aprobar un presupuesto equilibrado y hacerlo sin imponer una carga financiera a los trabajadores", afirmó el alcalde.

Mamdani hizo promesas de viviendas y otros servicios gratis a los neoyorquinos para ganar la alcaldía.

FUENTE: Con información de EFE