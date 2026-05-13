miércoles 13  de  mayo 2026
FÚTBOL

Nueva York realiza otra revisión del costo del transporte para el Mundial

Los billetes de tren, medio de transporte que deberán utilizar 40.000 aficionados por partido durante el Mundial de la FIFA, costarán 98 dólares ida y vuelta

El estadio New York New Jersey (anteriormente llamado MetLife Stadium) en una toma desde el interior antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey, el 7 de mayo de 2026.&nbsp;

El estadio New York New Jersey (anteriormente llamado MetLife Stadium) en una toma desde el interior antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey, el 7 de mayo de 2026. 

CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- El precio de los trenes y autobuses que conectan Nueva York con el estadio MetLife, en el vecino estado de Nueva Jersey, sede de los partidos del Mundial 2026, fue revisado de nuevo a la baja, anunciaron las autoridades locales y los organizadores.

Los billetes de tren, medio de transporte que deberán utilizar 40.000 aficionados por partido, costarán 98 dólares ida y vuelta, indicó la gobernadora del estado de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, en X el martes por la noche.

Lee además
El delantero argentino Lionel Messi celebra tras anotar su segundo gol durante el partido de clasificación sudamericana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Venezuela en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, el 4 de septiembre de 2025.
Fútbol

Messi lidera la lista preliminar de Argentina para defender el título en el Mundial 2026
El estadio New York New Jersey (anteriormente llamado MetLife Stadium) en una toma desde el interior antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey, el 7 de mayo de 2026. 
FÚTBOL

Estos son los récords a batir en el Mundial de Norteamérica 2026

Inicialmente, el precio de un boleto de ida y vuelta iba a ser de 150 dólares, frente a 12,90 dólares en tiempos normales, lo que provocó una oleada de críticas, ya que el elevado costo de las entradas para los juegos ha sido también muy cuestionado.

La participación de patrocinadores privados, en particular, permitió en un primer momento reducir esta tarifa a 105 dólares.

El fuerte aumento de los precios, calificado de "arbitrario" por la FIFA, fue justificado por la empresa de transporte de Nueva Jersey (NJ Transit) por la necesidad de compensar los 48 millones de dólares de costos de instalación y de seguridad de trenes dedicados al estadio.

Los autobuses fletados por el comité local de organización, anunciados a 80 dólares ida y vuelta, costarán únicamente 20 dólares, informaron dicha entidad y la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, en un comunicado el miércoles.

Los espectadores que ya hayan comprado sus billetes serán reembolsados.

El número de autobuses también se ha incrementado para transportar ya no a 10.000 personas, sino a 12.000 o 18.000, según el partido de la Copa del Mundo, que comenzará en menos de un mes, el 11 de junio.

Hay muy pocas plazas de aparcamiento previstas alrededor del estadio MetLife, situado a unos quince kilómetros de Manhattan, y son muy caras.

La capacidad del recinto, que acogerá en particular la final el 19 de julio, es de 78.000 espectadores.

PSG conquista la Ligue 1

El PSG conquistó este miércoles su 14ª liga francesa tras derrotar 2-0 al Lens en partido pendiente de la 29ª fecha de la Ligue 1.

Los parisinos se impusieron al segundo clasificado sin demasiados esfuerzos y siguen en el camino hacia un segundo doblete histórico de liga francesa y Liga de Campeones de Europa.

Khvicha Kvaratskhelia e Ibrahim Mbaye anotaron en Lens para los dirigidos por Luis Enrique, que contaron con una destacada actuación de su arquero ruso Matvéi Safonov.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Mundial 2026: Miami en vilo por baja venta de entradas y hoteles

"Estamos listos", asegura Infantino a menos de un mes del Mundial

¿Irán en el Mundial? Anfitriones estadounidenses están listos para el Team Melli

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (C), y el embajador de Estados Unidos en China, David Perdue (centro-derecha), acompañados por el vicepresidente de China, Han Zheng (derecha), son recibidos por jóvenes chinos a su llegada al Aeropuerto Internacional de Pekín el 13 de mayo de 2026. 
DIPLOMACIA

Trump llega a Pekín para reunirse con el presidente Xi Jinping

El fentanilo sintético, la droga china altamente mortal y 100 veces más fuerte que la morfina. 
DROGAS

Muertes por sobredosis en EEUU disminuyen por tercer año consecutivo

Captura de una publicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en redes sociales, con un mapa del norte de Sudamérica en el que aparece Venezuela coloreado con la bandera estadounidense y bajo el lema 51º estado
POLÍTICA

Trump publica la imagen del mapa de Venezuela pintado con la bandera de EEUU: "Estado 51"

El Secretario de Guerra, Pete Hegseth, se prepara para testificar ante el Comité de Asignaciones del Senado sobre la solicitud de presupuesto del año fiscal 2027 en el Edificio de Oficinas del Senado Dirksen en el Capitolio el 12 de mayo de 2026 en Washington, DC. 
EEUU

Secretario de Guerra afirma que Cuba representa amenaza para la seguridad nacional de EEUU

Esta fotografía, difundida por la Fiscalía General de Venezuela el 9 de abril de 2024, muestra al exministro de Petróleo venezolano Tareck El Aissami (C) escoltado por miembros de la Policía Nacional Anticorrupción tras su arresto en Caracas.
VENEZUELA

Exigen juicio público a exministro Tareck El Aissami por corrupción en PDVSA

Te puede interesar

El nuevo presidente de la Reserva Federal Kevin Warsh.
SENADO/CONFIRMACIóN

Kevin Warsh es el nuevo presidente de la Reserva Federal de EEUU

Por Leonardo Morales
El vicepresidente de EEUU, JD Vance, durante una conferencia de prensa en la Sala del Tratado Indio del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, en la Casa Blanca, en Washington D. C., el 13 de mayo de 2026. 
EEUU

JD Vance anuncia "avances" en las negociaciones con Irán para terminar la guerra

Imagen de uno de los pasillos con mercancías de un mercado de la cadena Walmart.
economía

Inflación mayorista en EEUU sube un 1,4% en abril

Pedro Roig fue un gran luchador por la libertad de Cuba(EFE)
LUTO

Muere Pedro Roig, uno de los líderes del exilio cubano en Miami y veterano de Bahía de Cochinos

Imagen referencial. 
SALUD

Hantavirus: así son los cuidados que recibe un paciente ingresado en Madrid