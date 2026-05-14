jueves 14  de  mayo 2026
MÚSICA

Shakira, Madonna y BTS son los artistas que actuarán en final del Mundial 2026

Chris Martin, líder de la banda Coldplay, está a cargo de la curaduría de este show al estilo del Super Bowl de la NFL

Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá.&nbsp;

Shakira actúa un concierto de la gira "Las mujeres ya no lloran", en Bogotá. 

AFP

NUEVA YORK.- Shakira, Madonna y la banda de K-pop BTS serán las estrellas del espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial de fútbol de Norteamérica, que se celebrará el 19 de julio en el MetLife Stadium en East Rutherford (Nueva Jersey).

Chris Martin, líder de la banda Coldplay, está a cargo de la curaduría de este show al estilo del Super Bowl de la NFL, el primero que se vivirá en el intermedio de la final de una Copa del Mundo de fútbol.

Lee además
Alejandro Fernández actúa en el escenario durante el 37º Premio lo nuestro de Univision en el Kaseya Center el 20 de febrero de 2025 en Miami, Florida. 
MÚSICA

Estos son los artistas que cantarán en la ceremonia de apertura del Mundial 2026
Paris Jackson asiste al 35.º almuerzo anual de los Premios Friendly House, en apoyo a mujeres que se recuperan de traumas relacionados con trastornos por consumo de sustancias y problemas de salud mental.    
POLÉMICA

Hija de Michael Jackson gana fallo en batalla legal contra albaceas del artista

Este jueves, Coldplay compartió el cartel en redes sociales con un video en el que Martin conversa con personajes de Plaza Sésamo.

"Esta es una oportunidad para mostrar lo increíbles que son todos los diferentes tipos de seres humanos (...) Y para recaudar algo de dinero para la educación de los niños", le dijo Martin a Elmo.

El espectáculo estará producido por Global Citizen, plataforma de lucha contra la pobreza extrema, y contribuirá al Fondo de Educación Ciudadana Global de la FIFA, una iniciativa que busca movilizar 100 millones de dólares durante el torneo.

La primera edición mundialista ampliada a 48 selecciones se disputará desde el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya avanzó en marzo que se preparaban para "el primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo de la FIFA".

En ese momento no concretó los artistas participantes ni la duración del espectáculo, que ha despertado temores de que prolongará el descanso de la final más allá de lo habitual en un partido de fútbol.

"Este será un momento histórico para la Copa del Mundo de la FIFA y un espectáculo a la altura del evento deportivo más grande del mundo", dijo el dirigente en Instagram.

Infantino también dijo que la FIFA planea "tomar" la emblemática plaza Times Square de Nueva York el fin de semana de cierre del Mundial.

El pasado viernes, el organismo rector del fútbol dio a conocer que cada país anfitrión del Mundial tendrá su propia ceremonia de inauguración con actuaciones musicales.

En la de Ciudad de México, donde se levantará el telón del certamen el 11 de junio, actuarán artistas como Belinda, J Balvin y Maná mientras Katy Perry y Anitta lo harán un día después en Los Ángeles y Alanis Morissette y Michael Bublé en Toronto.

Precedentes en EE. UU.

Aunque el show del intermedio será una gran novedad en un Mundial, sí existen precedentes en otros grandes torneos de fútbol organizados en Estados Unidos.

El año pasado se celebró un recital durante el descanso de la final del Mundial de Clubes de la FIFA, también en el MetLife Stadium.

El espectáculo, en el que actuó J Balvin, alargó la pausa más allá de los 15 minutos reglamentarios.

En 2024, la final de la Copa América celebrada en Miami también ofreció un recital durante el descanso encabezado por Shakira.

La estrella colombiana lleva vinculada con los Mundiales de fútbol desde hace dos décadas.

Autora del recordado Waka Waka, himno del Mundial 2010, Shakira actuó en vivo al inicio de otras finales como la de Alemania 2006 y Brasil 2014.

La semana pasada presentó una canción oficial del Mundial de Norteamérica, titulada Dai Dai, con un breve vídeo filmado en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Kate Middleton concluye visita a Italia con clase de preparación de pasta

Matthew McConaughey revela que pasó 22 días en Perú sin electricidad

Perros policías rastrean estupefacientes en Festival de Cannes

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Secretario general de la ONU, António Guterres.
POLÍTICA

Guterres: 'Complicidad' interna facilitó captura de Maduro en Venezuela

El nuevo presidente de la Reserva Federal Kevin Warsh.
SENADO/CONFIRMACIóN

Kevin Warsh es el nuevo presidente de la Reserva Federal de EEUU

Tarek William Saab, el esbirro ejecutor
OPINIÓN

Tarek William Saab, el esbirro ejecutor

El presidente chino Xi Jinping (izquierda) mira al presidente estadounidense Donald Trump durante un banquete de Estado en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, el 14 de mayo de 2026.
Diplomacia

Trump sostiene conversaciones "positivas y productivas" con su homólogo de China

Pedro Roig fue un gran luchador por la libertad de Cuba(EFE)
LUTO

Muere Pedro Roig, uno de los líderes del exilio cubano en Miami y veterano de Bahía de Cochinos

Te puede interesar

Presencia de sargazo den Sunny Isles Beach
ALGAS

Advierten mayor riesgo de sargazo en playas de Florida en 2026

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El presidente chino Xi Jinping (izquierda) mira al presidente estadounidense Donald Trump durante un banquete de Estado en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, el 14 de mayo de 2026.
Diplomacia

Trump sostiene conversaciones "positivas y productivas" con su homólogo de China

Inmigrantes, especialmente venezolanos, en España hacen cola para iniciar tramites hacia la regularización extraordinaria.
MIGRACIÓN

España cesa permisos de residencia temporal a venezolanos a partir del 12 de junio

El gobernador Ron DeSantis y el nuevo mapa congresional de Florida.
POLÉMICA

Florida defiende su nuevo mapa congresional y acusa a estados demócratas de manipulación más extrema

La deuda de PDVSA más el de la República de Venezuela superan 50% de la deuda externa pública (foto fachada de Pdvsa en Caracas)
ECONOMÍA

Venezuela decide reestructurar su deuda externa, pero requiere garantías de estabilización, según expertos