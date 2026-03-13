Dominicana toca su mejor son, noquea a Corea y avanza a semifinales del Clásico Béisbol

Cristopher Sánchez marcó el ritmo como si el béisbol ya estuviese en octubre, los bates dominicanos entonaron y República Dominicana celebró al vencer por la vía del nocaut, 10-0 en siete entradas, a la selección de Corea del Sur en los cuartos de final de la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol.

Los dominicanos, campeones del clásico en la edición de 2013, ahora esperan conocer a su rival para el domingo, que saldrá del encuentro que se desarrolla en Houston entre EEUU y Canadá.

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El toque de gracia llegó en el séptimo acto cuando Austin Wells, que había entrado a la defensiva de ese inning, mandó a volar la pelota al segundo piso del LoanDepot Park por la pradera derecha con dos abordo.

"La mentalidad siempre fue atacar temprano a los bateadores porque tenía pocos pitcheo para el día de hoy", dijo el zurdo tras el encuentro. "Me siento orgulloso de estar aquí con este grupo y representar a mi país".

Con Sánchez intratable en la lomita, con cinco entradas de ocho ponches, la ofensiva dominicana comenzó a inclinar el encuentro desde temprano. En la segunda entrada encadenó batazos oportunos que rompieron el equilibrio del juego y abrieron la puerta para un dominio que se mantendría durante el resto de la noche.

Un inning después, la alineación volvió a golpear con contundencia. El racimo de cuatro carreras en la tercera amplió la ventaja y dejó a Corea del Sur con poco margen de reacción frente a un pitcheo que no daba concesiones.

Mientras tanto, Sánchez manejó el encuentro con autoridad desde el montículo. El zurdo combinó su sinker, slider y cambio para mantener a raya a la ofensiva asiática, que solo pudo darle dos hits y tomarle una base por bolas.

"Escuchar a esos dominicanos (el público) es lo mejor, yo he jugado playoffs y otros torneos y no se siente como esto", agregó el abridor sobre la fiesta que tenían los dominicanos en la tribuna.



Y tras 63, el zurdo dejó la lomita. Pero no fue alentador para el conjunto asiático. Pues Albert Abreu vino a mantener el ritmo con dos entradas perfectas. El ritmo, tanto en el terreno, como en las tribunas del LoanDepot Park lo marcaron los dominicanos, que con tamboras, charrascas y energía no dejaron de alentar a los suyos.

"Ya vieron lanzar su último pitcheo en el Clásico. Ese era el plan, ya lo verán lanzar con su equipo", dijo el mánager Albert Pujols cuando fue consultado si el zurdo estaría en un hipotética final el martes.

El cuadrangular de Wells en el séptimo episodio puso el punto final al encuentro al activar la regla del nocaut y sellar el pase de República Dominicana a las semifinales del torneo.

Ahora la novena quisqueyana espera rival con la confianza que deja una victoria contundente y la sensación de que su ofensiva se mantiene en ritmo justo en el momento más importante del Clásico.



"Acá no hay ningún mensaje. Nuestro trabajo es ir cada juego y preparar a los muchachos. Vinimos quí con una misión, que es ganar el campeonato y no estamos mirando lo que están haciendo otros", añadió el timonel. "Esperamos llegar a la final y ganar ese juego también".