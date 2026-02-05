República Dominicana vuelve a ganar en un juego récord para la Serie del Caribe

Jugadores de la República Dominicana celebran luego de imponerse en un juego de la Serie del Caribe, el 4 de febrero de 2026.

ZAPOPAN.- República Dominicana venció 16-15 a Panamá y entre ambas novenas impusieron un récord histórico de 31 carreras en un partido de la Serie del Caribe , mientras que México Rojo derrotó 4-2 a México Verde el miércoles en el estadio Panamericano de béisbol.

En el primer partido del día, con su carreraje combinado, dominicanos y panameños rompieron la marca anterior de 28 carreras, establecida en el clásico caribeño de 1990 cuando México ( Naranjeros de Hermosillo ) apaleó 20-8 a los Senadores de San Juan ( Puerto Rico ).

Con ese descomunal marcador, los Leones del Escogido dominicanos mantienen su marcha perfecta, ahora de 3-0. En contraste, los Federales de Chiriquí panameños están 0-3.

"La verdad que fue un maratón, quiero darle crédito al equipo de Panamá, que vino a jugar duro. Fue un tremendo partido. Fue un récord. Uno no quiere ser parte de un récord así, lo bueno fue que ganamos", declaró Ramón Santiago, mánager de República Dominicana.

En la segunda entrada, los Federales tomaron una sorpresiva ventaja de dos carreras con un jonrón solitario de Luis Castillo y un remolque de Abraham Rodríguez.

En el cierre del inning los Leones lograron un rally de cinco carreras: Franchy Cordero y Marco Hernández produjeron un par cada uno y la quinta fue impulsada por Erik González.

En el tercer episodio José Ramos conectó otro cuadrangular para Panamá. Jhonny Santos y Christian Bethancourt produjeron una carrera cada uno y emparejaron la pizarra 5-5.

El Escogido se separó en el cuarto rollo con dos carreras impulsadas por Gustavo Núñez y González.

El tercer vuelacercas panameño corrió a cargo de Santos en el quinto inning.

Los dominicanos mostraron su poderío con otro rally de cinco carreras en el cierre de la quinta entrada.

Y en la sexta, los Federales igualaron 12-12 al despacharse seis más, tres de ellas producidas con un triplete de Bethancourt. En la parte baja, los Leones recuperaron la ventaja 14-12 con un cuadrangular de Cordero, quien se llevó por delante a Christian Adames.

Panamá se mantuvo en pie de lucha. En la séptima, Jean Arnáez anotó una carrera y Johan Camargo remolcó otra para igualar 14-14.

Marco Hernández -cuatro hits en cinco turnos- y Núñez produjeron carreras en la octava para Dominicana.

Los canaleros se acercaron 16-15 en la novena y dejaron a dos hombres en los senderos.

Emailin Montilla fue el pitcher ganador con salvamento de Jimmy Cordero. Enrique Saldaña cargó con la derrota en este partido que rebasó las cuatro horas.

México Rojo, más efectivo que el Verde

En el partido estelar protagonizado por las dos novenas locales, los Charros de Jalisco, denominados México Rojo, se impusieron 4-2 a los Tomateros de Culiacán, identificados como México Verde.

Michael Wielansky fue la figura a la ofensiva de los Charros. En cuatro turnos al bat, el estadounidense pegó dos hits, produjo una carrera y anotó otra.

Una carrera timbrada por Julián Ornelas en el quinto inning y otra carrera remolcada en la séptima por Wielansky definieron el triunfo de la novena colorada.

En su última ofensiva, Culiacán dejó la casa llena; en total 13 Tomateros se quedaron en base a lo largo del partido.

Luis Márquez fue el pitcher ganador del partido con sufrido salvamento de Matt Foster. Faustino Carrera fue el lanzador derrotado.

México Rojo termina su participación en el round robin con marca de 3-1 y México Verde queda con 1-2 en este clásico caribeño.

"Mañana nos toca ser el equipo de casa, será una salida muy importante para mí, vamos a jugar contra el número uno (República Dominicana). Nuestro equipo no está mal y estoy pensando que vamos a estar en la semifinal", comentó Lorenzo Bundy, mánager de México Verde.

FUENTE: AFP