República Dominicana, Puerto Rico y México no van a la Serie del Caribe en Venezuela

Los Leones del Escogido de la República Dominicana levantan el trofeo de campeones de la Serie del Caribe 2025 en Mexicali, el 8 de febrero de 2025.

La Serie del Caribe 2026 enfrenta un escenario de alta incertidumbre luego de que las confederaciones de República Dominicana, Puerto Rico y México comunicaran formalmente que no podrán asistir al torneo programado del 1 al 7 de febrero en Venezuela , según informó la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC).

En un comunicado difundido este lunes, la CBPC explicó que las ligas miembros de los tres países mencionados tomaron la decisión “debido a situaciones externas ajenas a su control”, las cuales les impiden participar en el certamen caribeño previsto en territorio venezolano.

Ante este panorama, el ente rector del béisbol profesional del Caribe aseguró que continúa evaluando de manera responsable las alternativas disponibles, aunque no anunció una sede sustituta, a pesar de que restan menos de tres meses para la fecha inaugural del torneo.

“La CBPC continuará evaluando la situación y mantendrá informada oportunamente a la afición y a los medios de comunicación sobre cualquier determinación que sea adoptada”, concluyó el comunicado.

Venezuela había sido ratificada como sede desde 2024

Venezuela fue confirmada como sede de la Serie del Caribe desde 2024, luego de sustituir a Puerto Rico, país que albergará uno de los grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Sin embargo, la ausencia anunciada por tres de las ligas más importantes del Caribe deja en entredicho la viabilidad del evento en el país sudamericano.

Antecedentes: la Serie del Caribe ya fue movida antes

No es la primera vez que la Serie del Caribe sufre cambios de sede relacionados con Venezuela. En 2018, el torneo estaba programado para celebrarse en Barquisimeto, en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez, hogar de los Cardenales de Lara. No obstante, la CBPC decidió trasladarlo a México por falta de garantías, postergando a Venezuela para el año siguiente, decisión que contó con el voto negativo de la LVBP.

Posteriormente, en 2019, la CBPC volvió a cancelar la Serie del Caribe en Venezuela y la trasladó a Panamá, debido a la crisis que atravesaba el país. En esa edición, Cardenales de Lara se coronó campeón de la LVBP tras vencer a Leones del Caracas, pero quedó eliminado en el torneo caribeño con récord de 2-2.

Incertidumbre total para la edición 2026

Con la negativa de República Dominicana, Puerto Rico y México, y sin una sede alternativa confirmada, el futuro inmediato de la Serie del Caribe 2026 permanece en el aire. La CBPC tendrá que tomar una decisión contrarreloj para garantizar la realización de uno de los eventos más emblemáticos del béisbol latinoamericano.