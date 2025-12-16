martes 16  de  diciembre 2025
Béisbol

República Dominicana, Puerto Rico y México no van a la Serie del Caribe en Venezuela

República Dominicana, Puerto Rico y México anunciaron que no asistirán a la Serie del Caribe 2026 en Venezuela. La CBPC evalúa sedes alternativas a menos de tres meses del torneo.

Los Leones del Escogido de la República Dominicana levantan el trofeo de campeones de la Serie del Caribe 2025 en Mexicali, el 8 de febrero de 2025.

Los Leones del Escogido de la República Dominicana levantan el trofeo de campeones de la Serie del Caribe 2025 en Mexicali, el 8 de febrero de 2025.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La Serie del Caribe 2026 enfrenta un escenario de alta incertidumbre luego de que las confederaciones de República Dominicana, Puerto Rico y México comunicaran formalmente que no podrán asistir al torneo programado del 1 al 7 de febrero en Venezuela, según informó la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC).

Comunicado oficial de la CBPC

En un comunicado difundido este lunes, la CBPC explicó que las ligas miembros de los tres países mencionados tomaron la decisión “debido a situaciones externas ajenas a su control”, las cuales les impiden participar en el certamen caribeño previsto en territorio venezolano.

Lee además
El astro del béisbol dominicano, Wander Franco, gesticula durante su juicio en Puerto Plata, República Dominicana, el 26 de junio de 2025. Franco, condenado por abuso sexual, fue hospitalizado en un centro médico privado de Santo Domingo tras sufrir una crisis de salud mental, informó la policía el 9 de septiembre de 2025.
Béisbol

Justicia Dominicana pide un nuevo juicio al grandeliga Wander Franco
El presidente de Argentina, Javier Milei, durante su encuentro en la Casa Blanca con el mandatario estadounidense Donald J. Trump y otros altos funcionarios del gobierno.
FÚTBOL

AFA señala a Milei de elegirla "blanco de sus ambiciones políticas"

Ante este panorama, el ente rector del béisbol profesional del Caribe aseguró que continúa evaluando de manera responsable las alternativas disponibles, aunque no anunció una sede sustituta, a pesar de que restan menos de tres meses para la fecha inaugural del torneo.

“La CBPC continuará evaluando la situación y mantendrá informada oportunamente a la afición y a los medios de comunicación sobre cualquier determinación que sea adoptada”, concluyó el comunicado.

Venezuela había sido ratificada como sede desde 2024

Venezuela fue confirmada como sede de la Serie del Caribe desde 2024, luego de sustituir a Puerto Rico, país que albergará uno de los grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Sin embargo, la ausencia anunciada por tres de las ligas más importantes del Caribe deja en entredicho la viabilidad del evento en el país sudamericano.

Antecedentes: la Serie del Caribe ya fue movida antes

No es la primera vez que la Serie del Caribe sufre cambios de sede relacionados con Venezuela. En 2018, el torneo estaba programado para celebrarse en Barquisimeto, en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez, hogar de los Cardenales de Lara. No obstante, la CBPC decidió trasladarlo a México por falta de garantías, postergando a Venezuela para el año siguiente, decisión que contó con el voto negativo de la LVBP.

Posteriormente, en 2019, la CBPC volvió a cancelar la Serie del Caribe en Venezuela y la trasladó a Panamá, debido a la crisis que atravesaba el país. En esa edición, Cardenales de Lara se coronó campeón de la LVBP tras vencer a Leones del Caracas, pero quedó eliminado en el torneo caribeño con récord de 2-2.

Incertidumbre total para la edición 2026

Con la negativa de República Dominicana, Puerto Rico y México, y sin una sede alternativa confirmada, el futuro inmediato de la Serie del Caribe 2026 permanece en el aire. La CBPC tendrá que tomar una decisión contrarreloj para garantizar la realización de uno de los eventos más emblemáticos del béisbol latinoamericano.

Temas
Te puede interesar

Fracaso consumado: Dolphins de Miami quedan fuera de la postemporada

Revelan que el Heat casi realizó un cambio por Allen Iverson en 2006. ¿Quién lo impidió?

Xabi Alonso sobrevive en el Real Madrid, pero la duda sigue abierta

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023.  
SUCESOS

Arrestan a hijo como principal sospechoso en asesinato de sus padres Rob y Michele Reiner

Periodistas esperan fuera de la entrada de las oficinas de la BBC en Londres.
EEUU

Trump demanda en un tribunal de Miami a la BBC por 10.000 millones de dólares por "difamación"

Local donde ocurrieron los hechos, localizado en el 968 SW 8th Street, de La Pequeña Habana.
SUCESO

Mujer muere tras quedar atrapada en congelador de una tienda Dollar Tree en Miami

Rafael Pineyro, concejal de Doral.
HASTA 3.000 DÓLARES

Doral estrena programa de subsidio para familias con necesidades económicas

Personas saliendo del mercado, con el área de parqueo al fondo
ALERTA

Llega a Miami-Dade auditoría en los permisos de parqueo por discapacidad física

Te puede interesar

Ángel Leal, abogado de inmigración.
OPERACIONES MASIVAS

Miedo a ICE: Inmigrantes en sur de Florida cambian visitas legales por videollamadas

Por Daniel Castropé
Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
BENEFICIO

Miami-Dade inaugura Oasis at Aventura, nuevo complejo de vivienda asequible para adultos mayores

La líder política de Venezuela, María Corina Machado.
POLÍTICA

María Corina Machado lanza alerta mundial ante detención de otro de sus colaboradores

Periodistas esperan fuera de la entrada de las oficinas de la BBC en Londres.
EEUU

Trump demanda en un tribunal de Miami a la BBC por 10.000 millones de dólares por "difamación"

Corea del Norte muestra el Hwasong-20, un nuevo misil balístico intercontinental (ICBM), durante el desfile militar para celebrar el 80º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores de Corea en Pyongyang.
Seguridad

Corea del Sur despliega un nuevo sistema de misiles para hacer frente a la artillería norcoreana