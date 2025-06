Sergio Ramos sobre los aspirantes al Mundial: "El Madrid siempre es favorito"

FÚTBOL Sergio Ramos llega al Monterrey en busca de más títulos y no "vivir del pasado"

Fútbol Sergio Ramos no sigue con el Sevilla para la próxima temporada

"El Real Madrid es el mejor del mundo", subrayó. "Por el nivel que tiene el club y los jugadores. Por la mentalidad que está implantada desde hace muchísimos años".

El equipo blanco competirá en Estados Unidos en un momento delicado, con la meta de alzar una corona internacional con la que pasar página a una temporada llena de sinsabores.

La falta de títulos grandes motivó el relevo de Carlo Ancelotti por Xabi Alonso, cuyo aterrizaje en el banco del Santiago Bernabéu es visto positivamente por su excompañero Ramos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sergio Ramos (@sergioramos)

"La llegada de Xabi será un refuerzo interesante. Lo ganó todo como jugador y ya sabe cómo funciona el club. Los puede ayudar bastante en esta nueva etapa", auguró.

Ramos también apoyó la candidatura del delantero madridista Kylian Mbappé, otro excompañero en su etapa en el París Saint-Germain, al Balón de Oro.

"Yo a Mbappé se lo daba siempre, no solo por amistad, sino porque ha hecho números importantes", defendió. "El Madrid no ganó los títulos de otros equipos, pero es un premio individual, no colectivo".

"De aquí a cinco o 10 años me atrevería a decir que Kylian tiene cuatro o cinco Balones de Oro en casa", pronosticó.

De la nueva perla blanca, el argentino Franco Mastantuono, Ramos dijo que posee un talento "indudable" y el Madrid es "el mejor sitio para ver si se hace crack".

"Si no los enfrentamos mejor"

En 2021, el defensa se despidió entre lágrimas del Bernabéu después de 16 temporadas y 22 títulos elevados, entre ellos cuatro Ligas de Campeones de Europa, cinco ligas españolas y cuatro Mundiales de Clubes en el formato anterior.

Con todo, el español preferiría evitar un cruce con su exequipo en Estados Unidos, donde el cuadro los podría emparejar en cuartos de final.

"Los duelos con antiguos compañeros siempre son buenos, pero si no nos lo cruzamos mucho mejor, y nos ahorramos el disgusto tanto ellos como nosotros", señaló.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sergio Ramos (@sergioramos)

A sus 39 años, Ramos se mostró agradecido de poder regresar a un gran escenario internacional.

"Uno nunca sabe cuándo va a ser la última vez que juegue una competición de esta magnitud", reconoció. "A pesar de haber ganado mucho, esta es una competición nueva y es un plus para venir con más ganas".

"Es una oportunidad también de disfrutar del fútbol porque a los grandes jugadores nos gusta jugar los grandes torneos", recalcó.

"Me siento bien" en México

El defensa, fuera de los terrenos de juego desde hace casi dos meses por una lesión muscular, aseguró estar listo físicamente para el duro estreno ante el Inter de Milán, subcampeón de la Liga de Campeones en dos de las tres últimas campañas.

"Les tenemos mucho respeto. Obviamente tienen muchos más nombres, son mucho más favoritos que nosotros", admitió. "Pero también es una gran oportunidad. Aunque puedan conocer dos o tres nombres de nuestro equipo, hay un talento muy grande (...) Vamos a jugar de tú a tú a cualquier rival y a darlo todo".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sergio Ramos (@sergioramos)

Este torneo apunta a ser el momento culminante de la etapa de Ramos en el fútbol mexicano, donde más de 33.000 aficionados le dieron la bienvenida en su presentación el pasado febrero.

El español hizo un balance positivo de sus primeros meses en México con la única nota negativa de la reciente lesión que lo apartó de los playoffs del Clausura de 2025, en los que los Rayados cayeron en cuartos de final.

"Me siento bien, pero entristecido por no haber podido ayudar al equipo", reconoció. "El fútbol mexicano tiene un amplio margen de mejora. Hay que ayudarlo en el tema de la profesionalidad, pero el talento le sobra".

FUENTE: AFP