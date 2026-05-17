Chelsea apuesta por Xabi Alonso como su nuevo director técnico

El entonces director técnico del Real Madrid, el español Xabi Alonso, durante un partido del Mundial de Clubes, el 18 de junio de 2025.

LONDRES.- El cotizado Xabi Alonso , sin equipo desde que fuera despedido por el Real Madrid en enero, es la apuesta del Chelsea , el prestigioso club londinense que deberá afrontar una reconstrucción, deportiva e institucional, tras una temporada fallida.

El excentrocampista del Liverpool y de la selección española, de 44 años, comenzará su misión el 1 de julio con un contrato hasta 2030, anunció el club del oeste de Londres en un comunicado.

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"Su nombramiento refleja la convicción del club en su amplia experiencia, la calidad de su trabajo como entrenador y su filosofía de juego, así como sus cualidades de liderazgo, su carácter y su integridad", destacó la entidad.

El Chelsea describió a Alonso como "una de las figuras más respetadas del fútbol moderno".

Sin títulos y sin Europa

El anuncio se produjo apenas unas horas después de que el Chelsea perdiera la final de la FA Cup por 1 a 0 contra el Manchester City, certificando que los Blues cerrarán una temporada sin títulos.

No sólo eso, sino que es muy complicado que disputen competiciones europeas la próxima temporada, pues a falta de dos jornadas para el final de la Premier League, el Chelsea ocupa una decepcionante novena posición en la clasificación.

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El técnico interino Calum McFarlane seguirá sentándose en el banquillo en los dos partidos que restan, el martes contra el Tottenham y frente al Sunderland el próximo domingo.

Pero la amenaza de no jugar en Europa la próxima temporada y la poca paciencia del propietario del club BlueCo con los entrenadores no parecen asustar a Alonso.

Sin paciencia con los técnicos

El consorcio dirigido por el empresario estadounidense Todd Boehly ha finiquitado a cinco técnicos desde su llegada al poder hace cuatro años, en mayo de 2022: Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino y los dos últimos, Enzo Maresca, apartado en enero, y Liam Rosenior, destituido en abril.

Con el español, el Chelsea apuesta por un exjugador multilaureado (campeón del mundo, doble campeón de Europa, ganador de la Liga de Campeones con el Liverpool y el Real Madrid) y por un estratega muy cotizado, pese a la última línea, algo contrastada, de su currículum.

Alonso se confirmó como uno de los entrenadores más prometedores de Europa al guiar al Bayer Leverkusen a un histórico doblete de liga y copa en Alemania sin conocer la derrota en la temporada 2023/24.

También alcanzó la final de la Europa League, que perdió 3-0 frente al Atalanta, en lo que fue la única derrota de una temporada histórica.

Unos méritos que le llevaron a fichar por el Real Madrid hace un año, pero el fútbol "rock and roll" y la "meritocracia" que quiso implantar en el club blanco chocaron con los muros de un vestuario poblado de egos desmesurados y con la exigencia extrema de la Casa Blanca.

Despedido del Real Madrid

El excentrocampista y cerebro de la Roja fue despedido al día siguiente de la derrota en la Supercopa de España frente al FC Barcelona, en enero, ocho meses después de su llegada.

En el Chelsea, recupera el título de "mánager" del que su predecesor Rosenior, simple "head coach" con prerrogativas reducidas, fue privado.

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Esto ofrece un primer indicio de la confianza que se le concede, de entrada, al nuevo elegido y del peso que debería tener en el próximo mercado de fichajes.

En Stamford Bridge, Alonso podrá contar con el apoyo financiero del décimo club más rico del mundo (según la última clasificación de Deloitte).

"Mucho talento en la plantilla"

En Chelsea, el español se va a encontrar con una plantilla muy amplia, con la mayoría de jugadores internacionales (Cole Palmer, Marc Cucurella, Enzo Fernández, Moisés Caicedo, etc.), que apenas hace un año se proclamaron campeones en el primer Mundial de Clubes celebrado en Estados Unidos.

Según los medios británicos, los propietarios desean centrarse este verano en perfiles de jugadores con experiencia, curtidos en el más alto nivel, para rodear a los jóvenes talentos, a veces demasiado verdes, del plantel actual, como el brasileño Estevao Willian.

"Hay muchísimo talento en la plantilla y un enorme potencial en este club, y será un gran honor para mí dirigirlo. Ahora, el objetivo es trabajar duro, construir la cultura adecuada y ganar trofeos", declaró Alonso, citado en el comunicado del equipo.

FUENTE: AFP