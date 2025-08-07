jueves 7  de  agosto 2025
Shohei Ohtani alcanza nueva marca personal en las Grandes Ligas

El japonés Shohei Ohtani, figura principal de los Dodgers de Los Ángeles y de la MLB, llegó a los 1.000 imparables en la gran carpa este pasado miércoles

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, durante un juego ante los Cachorros de Chicago, el 18 de marzo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LOS ÁNGELES.- El japonés Shohei Ohtani, el gran ícono actual del béisbol, conectó este miércoles el hit número 1.000 de su carrera con un espectacular jonrón en la derrota de los Dodgers de Los Ángeles 5-3 ante los Cardenales de San Luis.

El astro de los Dodgers, de 31 años, es el tercer pelotero nacido en Japón que alcanza el millar de imparables en las Grandes Ligas, después de Ichiro Suzuki (3.089) e Hideki Matsui (1.253).

Ohtani, que jugó seis temporadas en los Angelinos (2018-2023) y cumple su segunda con los Dodgers, alcanzó la marca en una calurosa tarde californiana en la que desplegó su talento único.

El japonés comenzó su actuación en el Dodger Stadium con su rol de lanzador, en su octava apertura de la campaña para los vigentes campeones de la Serie Mundial.

Por primera vez permaneció cuatro entradas completas sobre el montículo, en las que ponchó a ocho rivales.

Ohtani se retiró de la lomita tras permitir dos hits y una carrera de Jordan Walker con la que los visitantes inauguraron la pizarra en la parte alta de la tercera entrada.

Con esta sólida actuación ahuyentó las dudas generadas en su anterior apertura, que terminó antes de tiempo por molestias en la cadera.

Embed

En su faceta ofensiva, Ohtani se encargó de neutralizar esa ventaja al batear un cuadrangular de dos carreras en la parte baja del tercer 'inning'.

Con este misil de 134 metros alcanzó el millar de hits y también acabó con una racha de nueve partidos seguidos sin cuadrangulares. Con todo, el japonés se mantiene en la tercera plaza de máximos bombarderos de la competición con 39 jonrones.

Después de que los aficionados de los Dodgers ovacionaran de pie a su ídolo, el cubano Andy Pages amplió la ventaja local al anotar por error de tiro del receptor venezolano Pedro Pagés.

San Luis aguó la fiesta angelina con una anotación del panameño Iván Herrera en la sexta entrada, tras un fallo con rodado de Lars Nootbaar, y culminando la remontada con una carrera de Brendan Donovan en el último inning.

Yanquis levantan cabeza

En otros escenarios, los Yanquis de Nueva York rompieron una racha de cinco derrotas al superar 3-2 a los Rangers de Texas gracias a un providencial jonrón de Paul Goldschmidt en la séptima entrada.

El otro equipo neoyorquino, los Mets, no corrió con la misma suerte y alargó su crisis con su octava derrota de los últimos nueve partidos.

Los Guardianes de Cleveland superaron a la novena de Queens por 4-1 y completaron la barrida en la serie de tres juegos.

El dominicano Ángel Martínez contribuyó al triunfo con un cuadrangular de dos carreras, mientras su compatriota Juan Soto, estrella de los Mets, maquilló el resultado con otro jonrón en el noveno inning.

Este bombazo de último momento de Soto impidió que el derecho Gavin Williams fuera el primer lanzador de los Guardianes en lograr un juego sin hits ni carreras en los últimos 44 años.

La paliza de la jornada se la asestaron los Azulejos de Toronto a los Rockies de Colorado por 20-1.

FUENTE: AFP

