Florida: Adolescente de 14 años mata a sus padres en Jacksonville y se entrega tras confesar

Comunicado de prensa de la Oficina del Sheriff del Condado de Clay.

MIAMI.- Un adolescente de 14 años, identificado como Trevor, presuntamente mató a sus padres y se entregó a las autoridades tras llamar personalmente al 911 para confesar el crimen, según reportó la Oficina del Sheriff del Condado de Clay, norte de Florida .

El hecho ocurrió en una vivienda de Middleburg, al suroeste de Jacksonville , Florida . El menor presuntamente disparó a sus progenitores, identificados como David Lee, de 44 años, y Brandi Smith, de 45. Tras el doble homicidio, Trevor llamó al número de emergencia y notificó lo sucedido, afirmaron las autoridades en el reporte.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron los cuerpos de ambas víctimas con heridas de bala.

Según el comunicado oficial, “Lee dijo a los operadores del 911 que había matado a sus padres dentro de su casa en la calle Silver Point, ubicada en el área de Fleming Island en Middleburg. Añadió que estaría esperando en el estacionamiento de una iglesia cercana para que se lo llevaran bajo custodia”.

Investigación del presunto parricidio sigue en curso

Pese a la confesión, la Oficina del Alguacil informó que la investigación continúa abierta y que, de acuerdo con los primeros indicios, se trata de un “incidente aislado y doméstico”, sin representar una amenaza para la comunidad.

De acuerdo con el Parricide Prevention Institute, desde 2010, aproximadamente entre el 2-3% de todos los asesinatos ocurridos en EEUU fueron parricidios. Esto equivale a 300 o más casos al año, es decir, un promedio de seis o más parricidios cada semana. Estas cifras alarmantes solo incluyen los asesinatos de padres biológicos o adoptivos, y no están incluidos los asesinatos de abuelos o padrastros.

El menor se encuentra bojo custodia de las autoridades, a la espera de juicio.

