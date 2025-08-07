Florida entre los mejores destinos del país para ejercer la enfermería, según estudio

MIAMI. - Un estudio reciente realizado por Northeastern University Bouvé College of Health Sciences tras analizar más de 34.000 opiniones de enfermeros, posicionó a Florida entre los diez mejores estados para trabajar en hospitales, destacando a Jackson Health System de Miami, BayCare Health System en Clearwater y Tampa General Hospital entre los 20 mejores del país en satisfacción laboral.

El informe, elaborado por la School of Nursing de Northeastern University, evaluó la satisfacción del personal de enfermería en 100 de los sistemas hospitalarios más grandes de EEUU. Para ello, se analizaron 34.000 reseñas de enfermeros publicadas en la plataforma Glassdoor, midiendo aspectos como la cultura laboral, el equilibrio entre la vida personal y profesional, el respeto al personal, el liderazgo y las oportunidades de desarrollo profesional.

Jackson Health System de Miami en el top 20 en satisfacción

El ranking nacional está encabezado por University of California Medical Centers, que obtuvo una calificación promedio de 4.19 sobre 5, seguido por Memorial Sloan Kettering Cancer Center (Nueva York) y NYU Langone Health, también en Nueva York. Sin embargo, Florida logró destacar con tres hospitales: Jackson Health System en el puesto 15, BayCare Health System en el 18 y Tampa General Hospital en el 20, confirmando la fortaleza de la región en la satisfacción y retención de profesionales de la salud.

Florida ocupa el octavo lugar en preferencia

Florida ocupó el octavo lugar entre los estados con mayor satisfacción laboral para enfermeros, con una puntuación promedio de 3.64 sobre 5. Este desempeño coloca al estado por delante de grandes regiones como Texas y Carolina del Norte, e ilustra un ambiente laboral atractivo para quienes ejercen la enfermería. La inclusión de tres hospitales floridanos en el top 20 nacional —Jackson Health System, BayCare Health System y Tampa General Hospital— refuerza la reputación de Florida como destino preferido tanto para enfermeros experimentados como para quienes inician su carrera.

El estudio también evidencia que la satisfacción del personal de enfermería depende no solo de la reputación médica de cada hospital, sino también de factores como la gestión, la oportunidad de crecimiento profesional y la calidad de vida dentro del entorno hospitalario.

Para consultar el ranking completo y conocer más detalles sobre la metodología del estudio, los interesados pueden visitar el sitio web de Northeastern University Bouvé College of Health Sciences. Esta investigación ofrece una valiosa referencia para residentes de Florida que buscan atención hospitalaria de calidad y para profesionales de la salud que consideran nuevas oportunidades laborales dentro del estado.