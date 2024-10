Shohei Ohtani tambien gana el número 1 en ser el jugador más popular

La superestrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani , encabezó las ventas de camisetas de la MLB por segunda temporada consecutiva, según las Grandes Ligas de Béisbol y la subsidiaria de la asociación de jugadores MLB Players Inc.

Ohtani se convirtió en el primer jugador en la historia de la MLB con 50 jonrones y 50 bases robadas en una temporada. Los números de Ohtani en la temporada regular: promedio de .310, 54 jonrones, 130 carreras impulsadas, 59 bases robadas y un OPS de 1.036. Recuerde que Ohtani hizo todo esto mientras jugaba como bateador designado, ya que no podía lanzar debido a una lesión en el brazo.

BÉISBOL La brillante temporada de Ohtani y sus marcas no sorprende a sus excompañeros

Mientras que Ohtani ganará el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, el jardinero de los Yanquis de Nueva York, Aaron Judge, es un candidato seguro para ganar el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana. El capitán de los Yankees ocupó el tercer lugar en ventas de camisetas.

Picsart_24-07-03_17-14-34-252.jpg Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, celebra un jonrón de dos carreras con el que adelantó a su equipo en al pizarra en el séptimo inning del juego de la MLB contra los Diamondbacks de Arizona, el 2 de julio de 2024, en Los Ángeles. AP/Ryan Sun

Judge terminó la temporada regular de 2024 con un promedio de .322 , 58 HR, 144 carreras impulsadas y un OPS de 1.159.

El primera base de los Filis de Filadelfia Bryce Harper (No. 2), el campocorto de los Dodgers de Los Ángeles Mookie Betts (No. 4) y el campocorto de los Mets de Nueva York Francisco Lindor (No. 5) completan los cinco primeros.

Los Dodgers ocuparon la mayor cantidad de lugares en el top 20 con cuatro, seguidos por los Yanquis, Padres, Filis y Mets con dos cada uno.

Camisetas más populares en MLB

Basado en las ventas de camisetas Nike en MLBShop.com desde el Día Inaugural

1. Shohei Ohtani, Dodgers

2. Bryce Harper, Filis

3. Aaron Judge, Yankees

4. Mookie Betts, Dodgers

5. Francisco Lindor, Mets

6. Ronald Acuña Jr., Bravos

7. Juan Soto, Yankees

8. José Altuve, Astros

9. Fernando Tatis Jr., Padres

10. Nolan Arenado, Cardenales

11. Corey Seager, Rangers

12. Vladimir Guerrero Jr., Azulejos

13. Trea Turner, Filis

14. Elly de la Cruz, Rojos

15. Pete Alonso, Mets

16. Manny Machado, Padres

17. José Ramírez, Guardianes

18. Freddie Freeman, Dodgers

19. Clayton Kershaw, Dodgers

20. Adley Rutschman, Orioles