La brillante temporada de Ohtani y sus marcas no sorprende a sus excompañeros

Cuando se mire la historia, parecerá que lo realizado por el pelotero nipón era un guion de una película de fantasía. Pero sus excompañeros de los Angelinos de Los Ángeles, dieron fe un día después de lo increíble que puede ser Ohtani.

“Es un jugador asombroso. Es una buena persona, un buen compañero”, declaró en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS el campocorto del antiguo club de Ohtani, Zach Neto, quien esta campaña tras la salida de Shohei y la lesión de Mike Trout, se ha convertido en uno de los referentes del equipo al conectar 21 cuadrangulares y remolcar 71 carreras.

“Tuve la oportunidad de trabajar con él y fue una de las personas que me trajo bajo sus alas. Desafortunadamente ya no somos compañeros de equipo pero para mi es agradable que esté haciendo todas esas grandes cosas. Eso demuestra la dedicación y el trabajo fuerte, él ama este deporte como todos nosotros, es algo especial y me gustaría felicitarlo”.

Por su parte, el venezolano José Quijada no tiene más que palabras de admiración por Ohtani luego de ser compañeros de equipo y compartir de cerca.

“Yo iba al lado de él en el autobús, en los últimos dos asientos. Yo del lado derecho y él del lado izquierdo, tres temporadas jugamos juntos”, rememora el zurdo que volvió a las Grandes Ligas, que este año volvió al big show tras una cirugía Tommy John.

“De Ohtani tú esperas cualquier cosa, es un tipo que juega duro. Lo hace todo es una cosa increíble, no me impresiona porque es increíble. Que Dios le de mucha salud para que se mantenga saludable poniendo números y rompiendo sus récords”, explica el zurdo venezolano, quien considera que su excompañero, de mantenerse saludable, puede implantar muchas marcas más en las Grandes Ligas.

“¿Qué más podemos esperar de Ohtani? Es impresionante, él sale a jugar duro, la saca (de jonrón), te roba dos bases. Es cuestión de que Dios le dé mucha salud para que pueda jugar los años que tenga que jugar y rompa los récords que tenga que romper”, cerró Quijada.