La historia y Miami le sonríen a Shohei Ohtani

En la rueda de prensa postpartido, Ohtani respondio a la interrogante de qué se siente haber logrado la gesta 50-50 en el mismo estadio donde se consagró campeón del Mundial.

"Este parque de Miami es especial para mi. Es donde he logrado cosas maravillosas en mi carrera y me siento muy bien de jugar aqui", destacó Ohtani a los medios presentes.

Por su parte, la otra cara de la moneda queda con un mal sabor de boca, a pesar que se rinden a los pies de lo que realmente representa Ohtani para el béisbol.

"Ver que un jugador logre esto es maravilloso para el fan. Yo también disfruto ver al mejor jugador del beisbol. Algo que nunca se ha visto", reconoció el manager de los Marlins, Skip Schumaker a ESPN. "Pero cuando ese bateador tan impresionante nos da los jonrones a nosotros no lo disfrutamos para nada".

Embed - MLB on Instagram: "Winning the 2023 WBC for Team Japan to becoming the FIRST player ever to join the 50-50 club Shohei Ohtani LOVES making history at Loan Depot Park"