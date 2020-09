Desde entonces no se ha escuchado nada nuevo sobre esa pelea y continúa el mundo boxístico a la espera de conocer cuando el campeón mexicano volverá al ring. Ya es obvio que no será para el mes de septiembre y ahora suena noviembre o diciembre, y hasta la posibilidad de que no peleé en lo que resta de año.

Seguimos entonces en compás de espera. Hoy es un nombre, mañana es otro, y pasan los días con nuevos rumores, un video de Canelo entrenando y nada concreto. Es la nueva normalidad del boxeo.

Canelo Álvarez-Sergey Kovalev-ap .jpg Canelo Álvarez propina un golpe a Sergey Kovalev durante la pelea del sábado 2 de octubre en Las Vegas, Nevada. AP/John Locher

No hay duda que la pandemia del coronavirus entorpeció el próximo paso de Álvarez (53-1-2, 36 KOs), quien se esperaba que peleara el pasado mayo ante Billy Joe Saunders, campeón supermediano de la Organización Mundial de Boxeo. Desde entonces la lista de posibles rivales mencionados ha sido larga encabezados con Saunders, Callum Smith, Caleb Plant, Jaime Munguía, Sergiy Derevyanchenko, Chris Eubank Jr., Anthony Dirrell, David Lemieux, y ahora el más reciente Yildirim (21-2, 12 KOs), quien viene de perder ante Dirrell.

Mientras que el monarca mexicano sigue preparándose para su primera pelea desde que noqueó al ruso Sergey Kovalev el pasado noviembre para obtener el cetro semipesado de la OMB, su empresa promotora Golden Boy Promotions dice que está trabajando afanosamente para encontrar un rival.

Mientras tanto, DAZN, que firmó un acuerdo de $365 millones con Canelo para transmitir sus combates, tampoco ha dicho mucho aunque trascendió de que no les interesa ver una pelea contra Yildirim, y me imagino que muchos seguidores del boxeo pensarán igual.

¿Cuándo peleará el Saúl "Canelo" Álvarez?

Hasta el momento, el mexicano ha hecho tres peleas con DAZN contra Rocky Fielding, Daniel Jacobs y Kovalev, pero parece ser que la empresa ya está perdiendo la paciencia con la selección de oponentes considerando la cantidad de dinero que le pagan por cada combate.

DAZN estaba apostando grandemente a un tercer duelo –y hasta un posible cuarto– entre Álvarez y el kazajo Gennadiy Golovkin cuando firmaron a los dos púgiles a acuerdos millonarios, y todavía no se ha materializado el enfrentamiento que cada día va perdiendo ímpetu al atrasarse para el 2021.

Súmale la baja de suscriptores debido a la pandemia y es obvio que la empresa de streaming desea que el mexicano enfrente a un rival con nombre para así inyectarle un impulso con nuevos suscriptores.

Si bien no ayuda el hecho de que los combates en estos momentos se realizan sin público -un golpe económico significativo a la hora de negociar bolsas- la realidad es que Canelo necesita enfrentar rivales de calidad como Golovkin, Saunders, Smith, Dmitry Bivol, David Benavidez o Jermall Charlo, y no alguien como Yildirim por aquello de sumar un nuevo título mundial algo que supuestamente deseaba el mexicano.

La información más reciente tiene a Canelo, quien tendría que aceptar una rebaja sustancial de su acostumbrada bolsa de poco más de $30 millones, enfrentando en noviembre al inglés Smith (27-0, 19 KOs), campeón supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo, o Saunders (29-0, 14 KOs), quienes tampoco podrán aspirar a una bolsa tan lucrativa como hubiesen recibido el pasado mes de mayo.

Esperamos que pronto haya un anuncio oficial y que el combate sea uno bueno y no uno de calentamiento. Ya hemos visto bastante de ellos.

