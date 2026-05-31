domingo 31  de  mayo 2026
eclipse

España: el eclipse solar como experiencia única

Más allá de su dimensión científica, este evento natural se ha convertido en una poderosa atracción turística que combina naturaleza, emoción y viaje

Eclipse.

Eclipse.

UNSPLASH
Eclispe, proceso natural.

Eclispe, proceso natural.

UNSPLASH
Eclipse.

Eclipse.

PIXABAY
Eclipse.

Eclipse.

PIXABAY
Eclipse.

Eclipse.

PIXABAY
Eclipse.

Eclipse.

PIXABAY
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI.- Este año, España se prepara para vivir uno de los fenómenos naturales más impactantes y poco frecuentes: un eclipse solar total, el 12 de agosto, a partir de las 7:30 pm, visible desde algunas de las ciudades más emblemáticas en el norte del país ibérico.

Más allá de su dimensión científica, este evento natural se ha convertido en una poderosa atracción turística que combina naturaleza, emoción y viaje. De hecho, el eclipse es uno de los temas de promoción de la agencia española Turespaña y hay paquetes turísticos en algunas ciudades que facilitan la estancia.

Lee además
Zamora, España. 
TURISMO

Zamora y sus secretos por descubrir
Zaragoza, España
VIAJES

Zaragoza, una visita indispensable

Tenga en cuenta las siguientes ciudades para disfrutar el fenómeno natural: Palma de Mallorca, Valencia, Zaragoza, Bilbao, León, Zamora, Santander y Oviedo.

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando total o parcialmente su luz. Dependiendo de la alineación, puede ser parcial, anular o total.

En el caso de un eclipse total, el cielo se oscurece durante unos minutos como si fuera de noche, y la temperatura puede descender ligeramente. Es un espectáculo breve, pero profundamente impactante.

En España, ciertas zonas ofrecerán condiciones privilegiadas para observar este fenómeno. Lugares con cielos despejados, baja contaminación lumínica y paisajes abiertos —como áreas rurales, costas o parques naturales— se convierten en escenarios ideales. Esto ha despertado un creciente interés entre viajeros, fotógrafos, astrónomos aficionados y curiosos de todo el mundo.

El eclipse no solo atrae por su rareza, sino por la experiencia colectiva que genera. Hoteles, agencias de viajes y destinos turísticos están organizando actividades especiales: observaciones guiadas con expertos, eventos culturales, talleres educativos e incluso paquetes temáticos que combinan gastronomía local y astronomía. Para muchos destinos, especialmente en regiones menos concurridas, representa una oportunidad para posicionarse en el mapa turístico internacional.

Desde el punto de vista del viajero, asistir a un eclipse es mucho más que ver un fenómeno astronómico. Es una excusa para descubrir nuevos paisajes, conectar con la naturaleza y vivir un momento compartido con personas de distintas partes del mundo. La emoción del instante —cuando la luz cambia, el silencio se impone y el cielo se transforma— es difícil de describir y aún más difícil de olvidar.

Eso sí, la observación debe hacerse con precaución. Es imprescindible utilizar gafas especiales certificadas para eclipses, ya que mirar directamente al Sol sin protección puede causar daños irreversibles en la vista.

En definitiva, el eclipse solar convierte a España en un destino privilegiado este año. Un evento efímero que invita a viajar, mirar al cielo y recordar que, a veces, los espectáculos más extraordinarios no se construyen: simplemente suceden.

Temas
Te puede interesar

Spain: the solar eclipse as a unique experience

Estas son las series más esperadas en streaming en junio

Dua Lipa y Callum Turner se casan en una ceremonia íntima en Londres

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Florida padece un serio problema con las aseguradoras de viviendas.
FLORIDA

Conozca las cinco reglas esenciales de su póliza de seguro de viviendas

El dictador Raúl Castro (izq.) junto al designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025.
DICTADURA

"Es un proceso presión y de ultimátum", dice exoficial de inteligencia sobre reunión militar EEUU-Cuba en Guantánamo

El francés Víctor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, levanta el trofeo Earvin Magic Johnson de MVP tras la victoria de su equipo contra el Thunder de Oklahoma City, el 30 de mayo de 2026.
BALONCESTO

Wembanyama y los Spurs retan a los Knicks en las Finales de la NBA tras deshacerse del Thunder

Ciudadanos emiten su voto en un centro electoral durante las elecciones presidenciales en Bogotá el 31 de mayo de 2026.
COMICIOS

Colombia elige presidente entre una izquierda tambaleante y el ascenso de la derecha

Esta foto, publicada en la cuenta X del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) el 29 de mayo de 2026, muestra al Comandante del SOUTHCOM, General Francis L. Donovan (C), al Jefe del Estado Mayor y Primer Viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR), General Roberto Legra Sotolongo (2.º/I) y a otros oficiales militares cubanos, durante su reunión en el perímetro de la Estación Naval de los Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba, el 29 de mayo de 2026.
PERFIL

¿Por qué el general Francis L. Donovan se consolida como la pieza clave de EEUU en Cuba?

Te puede interesar

Ilustración fotorrealista con IA de la clonación del perfil de la abogada de inmigración Isadora Velázquez.
PARTE I

Usurpan identidades de abogados para defraudar a inmigrantes

Por Daniel Castropé
Los funcionarios de la mesa electoral cuentan las papeletas en un puesto de votación durante las elecciones presidenciales en Cali, Colombia, el 31 de mayo de 2026.
COMICIOS

Colombia cierra los colegios electorales y empieza el conteo de los votos para presidente

Florida padece un serio problema con las aseguradoras de viviendas.
FLORIDA

Conozca las cinco reglas esenciales de su póliza de seguro de viviendas

Ciudadanos emiten su voto en un centro electoral durante las elecciones presidenciales en Bogotá el 31 de mayo de 2026.
COMICIOS

Colombia elige presidente entre una izquierda tambaleante y el ascenso de la derecha

Esta foto, publicada en la cuenta X del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) el 29 de mayo de 2026, muestra al Comandante del SOUTHCOM, General Francis L. Donovan (C), al Jefe del Estado Mayor y Primer Viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR), General Roberto Legra Sotolongo (2.º/I) y a otros oficiales militares cubanos, durante su reunión en el perímetro de la Estación Naval de los Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba, el 29 de mayo de 2026.
PERFIL

¿Por qué el general Francis L. Donovan se consolida como la pieza clave de EEUU en Cuba?