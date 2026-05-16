sábado 16  de  mayo 2026
TENIS

Sinner sufre, pero consigue meterse en la final de Roma

Jannik Sinner se impuso por 6-2, 5-7 y 6-4 a Daniil Medvedev para firmar su 28ª victoria consecutiva en el circuito ATP y la 33ª seguida en Masters 1000

El italiano Jannik Sinner devuelve con un revés al checo Tomas Machac durante su partido de octavos de final del torneo ATP Masters Series de Montecarlo, disputado en la pista Rainier III del Monte-Carlo Country Club en Roquebrune-Cap-Martin, al sureste de Francia, el 9 de abril de 2026.

El italiano Jannik Sinner devuelve con un revés al checo Tomas Machac durante su partido de octavos de final del torneo ATP Masters Series de Montecarlo, disputado en la pista Rainier III del Monte-Carlo Country Club en Roquebrune-Cap-Martin, al sureste de Francia, el 9 de abril de 2026.

Valery HACHE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ROMA.- El número 1 del mundo, Jannik Sinner, sufrió para deshacerse del ruso Daniil Medvedev (N.9) al término de una semifinal que comenzó el viernes y fue interrumpida por la lluvia, antes de lograr el sábado la clasificación para la final del Masters 1000 de Roma, torneo del que es el gran favorito.

Sinner, de 24 años, se impuso por 6-2, 5-7 y 6-4 para firmar su 28ª victoria consecutiva en el circuito ATP y la 33ª seguida, un récord, en torneos del Masters 1000 (los segundos en importancia tras los Grand Slams).

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Pero este triunfo, logrado tras dos horas y 37 minutos de juego y repartido en dos días, podría dejar secuelas a diez días del Roland Garros (del 24 de junio al 7 de junio), único Grand Slam que falta en su palmarés y su gran objetivo del año.

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"Para ser sincero, ha sido un reto duro y diferente. Por la noche normalmente nunca tengo problemas para dormir, pero anoche no fue fácil porque cuando estás en el tercer set, sabes que ya casi has terminado, y sin embargo tienes que volver a salir y nunca sabes qué va a pasar porque básicamente es un nuevo comienzo de un partido. Había nervios", admitió Sinner tras lograr la clasificación.

El italiano, que disputó y ganó los cuatro primeros Masters 1000 del año (Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid), mostró el viernes durante el segundo set, antes de la interrupción del partido, preocupantes signos de cansancio y desgaste físico.

El domingo, no obstante, intentará convertirse en el primer italiano en ganar en categoría masculina el torneo de Roma desde la victoria de Adriano Panatta en 1976.

Si se impone y logra su 29º título, el quinto este año, se convertirá en el segundo jugador de la historia, después del serbio Novak Djokovic, en haber ganado los nueve Masters 1000 del calendario.

Próximo obstáculo

Su próximo rival será el noruego Casper Ruud (25º), que no tuvo ningún problema para conseguir su billete para la final el sábado, tras arrollar por un doble 6-1 al italiano Luciano Darderi (N.20).

Este sábado se conocerá el nombre de la campeona en la categoría femenina entre la estadounidense Coco Gauff (N.4) y la ucraniana Elina Svitolina (N.10), que disputan la plaza de sucesora en el palmarés de la italiana Jasmine Paolini.

En sus enfrentamientos previos, la veterana ucraniana domina por 3-2 a la joven estadounidense.

FUENTE: AFP

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