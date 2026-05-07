Sinner exige "respeto" a los Grand Slams en plena disputa por los premios

El italiano Jannik Sinner devuelve con un revés al checo Tomas Machac durante su partido de octavos de final del torneo ATP Masters Series de Montecarlo, disputado en la pista Rainier III del Monte-Carlo Country Club en Roquebrune-Cap-Martin, al sureste de Francia, el 9 de abril de 2026.

ROMA.- Jannik Sinner exigió este jueves a los torneos de Grand Slam que muestren más respeto a los tenistas en medio de una disputa por los premios en estos torneos, aunque se mostró cauteloso en cuanto a posicionarse a favor de un boicot como sí han hecho otras estrellas del circuito.

El año pasado casi todos los jugadores más importantes firmaron dos cartas dirigidas a los responsables de los cuatro Grand Slams para exigir un aumento en los premios, aportaciones a un fondo de bienestar del jugador para mejorar las prestaciones de jubilación y maternidad, así como participación en las decisiones que les afectan.

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Las cartas pedían el 22% de los ingresos de los cuatro grandes (Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open) para premios a los tenistas, pero Sinner admitió este jueves en Roma que están lejos de conseguir ese objetivo.

"Se trata más del respeto. Porque creo que damos mucho más de lo que recibimos. No es solo para los mejores jugadores; es para todos nosotros", declaró en conferencia de prensa previa a su debut en el Masters 1000 de Roma, el sábado ante Sebastian Ofner o Alex Michelsen.

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"No es agradable que después de un año ni siquiera estemos cerca de concluir lo que nos gustaría conseguir".

El lunes, la número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, afirmó estar dispuesta a boicotear los Grand Slams para que los jugadores fuercen la mano de los organizadores.

Esos comentarios llegaron después de que los tenistas afirmaran en un comunicado que el anuncio del mes pasado por parte de Roland Garros de un aumento del 9,5% en los premios era insuficiente, ya que supone poco más del 14% de los ingresos del torneo parisino.

Sinner se mostró cauteloso al referirse a un posible boicot: "Los jugadores estamos decepcionados por el resultado de Roland Garros. Veremos qué sucede".

"Entiendo que los jugadores hablen de boicot porque en algún punto también tenemos que empezar", insistió.

Postura de "Nole"

El serbio Novak Djokovic (38 años), exnúmero uno mundial que se prepara para reaparecer el viernes en Roma después de una lesión de hombro que le dejó fuera de Miami, Montecarlo y Madrid, dio su apoyo a los tenistas en esta batalla.

"Mi postura es muy clara, apoyo a los jugadores y siempre apoyaré la posición más fuerte de los jugadores en este ecosistema", declaró.

Alabó igualmente el "liderazgo" de figuras como Sabalenka en esta reclamación.

FUENTE: AFP