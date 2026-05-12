martes 12  de  mayo 2026
TENIS

Sinner iguala récord de victorias consecutivas de Djokovic en Masters 1000

La última derrota de Jannik Sinner en un Masters 1000 se remonta al 5 de octubre de 2025, cuando se vio obligado a abandonar ante Tallon Griekspoor

El italiano Jannik Sinner celebra tras conseguir el punto de la victoria ante el ruso Daniil Medvedev en la final de Indian Wells, el 15 de marzo de 2026.

El italiano Jannik Sinner celebra tras conseguir el punto de la victoria ante el ruso Daniil Medvedev en la final de Indian Wells, el 15 de marzo de 2026.

CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ROMA.- El número 1 del mundo, Jannik Sinner, se clasificó este martes para los cuartos de final de Roma al derrotar a su compatriota Andrea Pellegrino (155º) e igualó el récord de 31 victorias consecutivas de Novak Djokovic en Masters 1000 (los torneos más importantes tras los cuatro Grand Slams).

Sinner, de 24 años, puso fin en dos sets (6-2, 6-3) y una hora y 29 minutos de juego a la aventura romana de Pellegrino, que procedente de la fase previa se plantó en octavos sin haber ganado nunca antes un partido en un Masters 1000.

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En cuartos de final, donde se enfrentará al ruso Andrey Rublev (N.14) o al georgiano Nikoloz Basilashvili (N.117), Sinner tendrá la oportunidad de batir el récord y seguir en la pugna por ganar un sexto Masters 1000 consecutivo, tras haberlo hecho en París a finales de 2025 y en Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid esta misma temporada.

La última derrota de Sinner en un Masters 1000 se remonta al 5 de octubre de 2025, cuando se vio obligado a abandonar ante el neerlandés Tallon Griekspoor en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái.

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El Masters 1000 de Roma es, además, el único que falta en su palmarés e Italia volvería a ver a uno de los suyos ganar en Roma desde Adriano Panatta en 1976.

Si logra imponerse en la final del domingo, se convertirá en el segundo jugador, tras Djokovic, en haber ganado los nueve Masters 1000 del calendario.

Sinner ha ganado también los últimos 26 partidos que ha disputado y no pierde desde los cuartos de final del ATP 500 de Doha, en febrero.

Jódar sigue adelante en Roma

El joven tenista español Rafael Jódar, la gran sensación del circuito ATP en lo que va de temporada 2026, se clasificó para los cuartos de final del Masters 1000 de Roma, instancia que también alcanzó el noruego Casper Ruud, que eliminó a uno de los favoritos, el local Lorenzo Musetti.

Jódar, de 19 años, se impuso al estadounidense Learner Tien por 6-1 y 6-4 (N.21 del mundo), y repite al menos el resultado logrado recientemente en el Masters 1000 de Madrid, donde cayó eliminado en cuartos frente al N.1 del ránking, Sinner.

El joven madrileño, que comenzó el año en el puesto 168 de la clasificación mundial, ha ascendido ya a la casilla 34 y si sólo se tienen en cuenta los resultados de 2026, es el 12º mejor tenista de la temporada.

FUENTE: AFP

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