Sinner, Sabalenka y Alcaraz lideran protesta por reparto de ingresos en Grand Slams

El italiano Jannik Sinner celebra tras conseguir el punto de la victoria ante el ruso Daniil Medvedev en la final de Indian Wells, el 15 de marzo de 2026.

Las principales figuras del tenis mundial, encabezadas por Jannik Sinner y Aryna Sabalenka, expresaron su “profunda decepción” por el reparto económico de los torneos de Grand Slam, a pesar del aumento en los premios anunciado para Roland Garros 2026.

En una carta firmada también por jugadores como Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Coco Gauff y Iga Swiatek, los tenistas consideran insuficiente el incremento del prize money, que alcanzará los 61,7 millones de euros.

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Reclamo por un reparto más justo

El conflicto con los cuatro torneos de Grand Slam —Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open— se remonta a abril de 2025, cuando jugadores de los circuitos ATP y WTA exigieron recibir al menos el 22% de los ingresos generados.

Según los firmantes, el torneo parisino generó alrededor de 395 millones de euros en 2025, pero solo destinó un 14,3% a los jugadores, una cifra que consideran muy por debajo de lo justo.

“Este anuncio no resuelve los problemas estructurales… ni mejora el bienestar de los jugadores”, señala la carta.

Además, los tenistas reclaman mayor participación en la toma de decisiones y la creación de un fondo de previsión que cubra jubilación, salud y bajas por maternidad.

Respuesta de la Federación Francesa

La Federación Francesa de Tenis defendió el aumento del 9,5% en la dotación de 2026 y destacó que los incrementos han beneficiado especialmente a los jugadores eliminados en rondas tempranas.

Asimismo, aseguró estar abierta al diálogo con los protagonistas del circuito, aunque la tensión entre ambas partes continúa.