PHOENIX-. Tua Tagovailoa está agradecido de que los Dolphins de Miami lo mantuvieran fuera del campo luego de sufrir su segunda conmoción cerebral y no tiene dudas de volver a jugar la próxima temporada.

“Una de las cosas más importantes que estaba tratando de hacer era volver al campo y era algo que tenía que consultar con mi esposa, consultar con mis padres, mi familia”, dijo Tagovailoa a AP Pro Football Podcast el viernes. “Pero al final del día, creo que otros tenían más interés en mi salud que yo. (Estoy) hablando de los Dolphins, y todo su plan era: 'Oye, solo queremos protegerte de ti mismo y no presionarte para que regreses este año'. Y así, tanto como quería volver y muchas de las conversaciones que hemos tenido, así es como se jugaron las cartas.

“Mirando hacia atrás, estoy muy, muy agradecido de que no me hayan apresurado a regresar. He podido cuidarme mucho más y mejor”.

La NFL y el sindicato de jugadores revisaron los protocolos de conmoción cerebral en octubre luego de una investigación conjunta sobre los procedimientos después de que Tagovailoa sufriera lo que se describió como una lesión en la espalda contra los Buffalo Bills en septiembre.

En la primera mitad de un juego contra Buffalo el 25 de septiembre, Tagovailoa recibió un golpe del apoyador de los Bills, Matt Milano, que lo hizo caer al suelo. Pareció desorientado después y tropezó cuando trató de ponerse de pie.

tualesion.jpg El quarterback de los Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa es atendido por los médicos AP

Tagovailoa fue llevado de inmediato al vestuario y regresó después de que se le absolviera de cualquier lesión en la cabeza.

Solo cuatro días después, Tagovailoa comenzó contra los Cincinnati Bengals en un juego del jueves por la noche. Sufrió una conmoción cerebral en la primera mitad después de que su cabeza golpeara violentamente el suelo contra un saco. Mostró la respuesta de esgrima después del golpe de miedo y fue sacado del campo en camilla. Tagovailoa regresó después de perderse dos juegos.

Cuando sufrió la segunda conmoción cerebral, los Dolphins lo sostuvieron.

“Diría que es muy importante”, dijo Tagovailoa sobre el hecho de que el equipo no le permitió regresar. “En un juego como este, donde la masculinidad lo es todo y cómo te representas a ti mismo en un edificio como ese, o ganas el respeto de tus muchachos o pierdes el respeto. No hay un 'te respeto, pero'. O lo haces o no lo haces.

“Entonces, tener a los médicos y a todos esos muchachos que pueden ayudar a aliviar gran parte de la carga con toda esa presión ha sido realmente bueno”.

Tagovailoa tuvo marca de 8-5 en sus 13 aperturas y lanzó para 3,548 yardas y 25 touchdowns, la mejor marca de su carrera, con un índice de pasador de 105.5, el mejor de la NFL. Planea estar listo para los entrenamientos de temporada baja cuando regresen los Dolphins.

“No hay reservas aquí”, dijo Tagovailoa, quien apareció en Radio Row en nombre de Subway. “Creo que o estás todo dentro o no lo estás. Así que estoy con todo".

FUENTE: AP