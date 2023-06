Tienes que verlo para creerlo: Luis Arráez es algo especial

Escrito por Skip Schumaker, mánager de los Marlins de Miami: ¿Has estado en el loanDepot park para ver al increíble Luis Arráez hacer lo que no se ha hecho en un terreno de béisbol de las Grandes Ligas en bastante tiempo? Si no, ¡tienes que reservar tu boleto lo antes posible!

Instantáneamente dejó una marca en la organización al convertirse en el primer jugador en la historia de la franquicia de los Marlins en conseguir un ciclo. Ocurrió el 11 de abril cuando Arráez registró un sencillo, un doble, un triple, y un jonrón, todo en un juego contra los Filis de Filadelfia. El logro es conocido como una de las hazañas más raras en el béisbol, y fue emocionante verlo suceder en persona.

Pero el increíble Luis continúa produciendo en el plato. Entró en mayo bateando .439 en el año, el promedio de bateo más alto de un jugador en casi tres décadas. En mi propia experiencia, la versatilidad que aporta Luis al juego lo convierte en un jugador difícil de defender. Sin embargo, para los fanáticos, es emocionante verlo. Y lo hace todo con una de las sonrisas más contagiosas que encontrarás en un terreno de béisbol.

Proveniente de una Venezuela rica en béisbol, Luis se enorgullece mucho de su bateo, es casi como una religión para él. No hay un lanzamiento para el que no esté preparado y no hay un lanzamiento que no pueda manejar. Cuando se acerca al plato, nuestros oponentes deben estar alerta, sabiendo que él va a poner la pelota en juego. Si está haciendo swing, está haciendo contacto con cada uno de sus hits despegando en una dirección diferente en el terreno, impulsando la acción y frustrando al lanzador. Sus líneas parecen encontrar un lugar para aterrizar de manera segura.

Pelotas rectas, pelotas rompientes, pelotas curvas: tráelas todas. Luis está que arde y la temporada acaba de empezar. Su actuación te hace apreciar la técnica del deporte. Es emocionante animarlo como individuo y como miembro del equipo local. Es emocionante desde mi punto de vista en el terreno ver al bateador zurdo sobresalir en su oficio, pero para los fanáticos en las gradas, solo puedo imaginar la emoción de presenciar el estilo de bateo increíblemente único de Luis.

Tenemos a alguien bueno, y es divertido verlo. La ejecución de Luis es inigualable. ¿Defenderá su título de bateo? Se mantiene caliente en el plato con un promedio que no se desvía demasiado de la siempre elusiva marca de .400.

Únase a nosotros en el estadio de béisbol para animar a Luis y todo el equipo. Planifique su próxima visita al loanDepot park visitando Marlins.com/tix.