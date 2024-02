Todo lo que necesitas saber para el Super Bowl

La cuenta regresiva está en marcha y los fanáticos no aguantan a que llegue el 11 de febrero para ver en acción el Super Bowl 2024 , con los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs como protagonistas en busca del título. Y para estar a la altura del evento, se prevé un show descomunal .

En este sentido, la señal anunció que preparan 165 cámaras para cubrir el evento y poder transmitir hacia todo el mundo. Habitualmente la audiencia en Estados Unidos es de más de 100 millones de personas, lo que refleja la gran magnitud del espectáculo.

El más caro de la historia

Al ser el espectáculo más esperado en Estados Unidos y que gana fuerza en todo el mundo, obliga también a ser el más caro, si el fanático lo quiere disfrutar en vivo y en directo desde el estadio.

La cadena americana ABC describió como el campeonato de Super Bowl más caro de la historia. Sobre todo, teniendo en cuenta que las entradas para el partido llega a tener un precio medio de más de $9.000, en torno a $9.815 según Tickppick.

El portal StubHub, indica que la entrada más barata es de $6.011 por entrada, en uno de los fondos frente a los $18.112 que cuesta la más cara. Así supera al Super Bowl de Miami 2020.

lasvegassuperbpwl.jpg Trabajadores preparan el Estadio Allegiant en Las Vegas antes del Super Bowl 58 en foto del 31 de enero del 2024. AP/Matt York

El aficionado más exigente podría conseguir una Suite Privada, que incluye 12 asientos tipo estadio, cuatro taburetes de bar y dos sillones. Unos emplazamientos para dar cabida a un total de 20 aficionados. Esta opción, además, cuenta con un paquete de alimentos y bebidas alcohólicas; además de una cocina completa, baño privado y televisores de alta definición. Todo ello por un total de $90.000 por persona al día; lo que le hace un coste total de $1,8 millones.

¿Quién cantará en el Show de Medio Tiempo?

Poco antes de la patada inicial, el evento contará con una breve ceremonia de inauguración, en donde se interpretará el himno nacional, así como un par de piezas patrióticas: ‘America the Beautiful’ y ‘Lift Every Voice and Sing’.

A mediados de enero, la liga dio a conocer el line-up del pre-game show. De acuerdo con información oficial de la NFL, Reba McEntire, miembro del salón de la Fama de la Música Country y reconocida figura en la industria del cine, la música y televisión, será la encargada de interpretar el himno nacional para el Super Bowl LVIII.

Sin embargo, el espectáculo que muchos quieren disfrutar, cuando los equipos descansen de los dos primeros cuartos, será el de Usher.

FKA twigs, a la izquierda, y Usher durante un homenaje a Prince en la ceremonia de los premios Grammy AP: Matt Sayles .jpg FKA twigs y Usher honran a Prince en la ceremonia de entrega de los premios Grammy. AP/ Matt Sayles

Lo que se conoce como el Halftime Show, uno de los momentos más esperados de cada año. El descanso de la Superbowl es incluso más seguido que el partido, catapultando las ventas y la notoriedad del artista que protagoniza el espectáculo.

La vara queda alta con la presentación de Rihanna en 2023, pero la nostalgia de los seguidores de Usher esperan una legendaria actuación.

RIHANNA AFP La cantante barbadense Rihanna se presenta durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVII entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, el 12 de febrero de 2023. AFP/Ángela Weiss

Usher es para muchos el mejor artista de R&B de los últimos años. Ganó ocho premios Grammy y vendió un total de 75 millones de álbumes y 200 millones de copias.

El momento perfecto para un adelanto de película

El Super Bowl es la cita televisiva del año y numerosas compañías de cine, series, música, etc. utilizan este partido para introducir toda la publicidad posible de sus productos. Y uno de los elementos que más llaman la atención de los fans, es el estreno de los tráilers de las películas más importantes del año.

Entre todas las películas, parece que la que tiene un lugar fijo es 'Deadpool 3'. El 'hype' con la nueva producción de Ryan Reynolds y Hugh Jackman es muy alto y Marvel siempre ha aprovechado la máxima exposición de la Super Bowl para sacar rendimiento a sus películas y series.

la casa del dragon hbo Escena de la serie La casa del dragón, de HBO. Captura de pantalla/ YouTube @ HBO Latinoamérica

Es seguro que 'La Casa del Dragón' de HBO Max se estrenará este verano, así que el Super Bowl podría ser un buen espacio para darle algo de nueva difusión a la serie que tuvo éxito de los antiguos fans de la premiada Game of Thrones. Prime Video también tiene en su agenda el estreno de 'The Boys', la cuarta temporada de la sátira de superhéroes. El Super Bowl sería el mejor sitio para estrenar su tráiler.

Favoritos en las casas de apuestas

Kansas City, actuales campeones, salen en busca de convertirse en una dinastía si ganan el bicampeonato y su tercer campeonato de la NFL en solo cinco años. Del otro lado, los San Francisco 49ers van por su primer trofeo Vince Lombardi desde 1995.

Sin embargo, otro tipo de juego se maneja fuera del terreno, esperando lo que suceda en ese importante juego.

Las casas de apuestas ya tienen los favoritos del ganador del Super Bowl LVIII, según varios pronósticos.

Pese a que San Francisco aparece en segundo lugar en el número de victorias de los últimos tres años, las casas de apuesta indican que 49ers sale como favorito para ganar el Super Bowl 2024.

San Francisco es favorito por dos puntos sobre los Chiefs de Kansas City, lo que convierte al equipo de la bahía en la décima escuadra desde el año 2000 en ser favorita en todos los partidos, contando los playoffs, de una temporada de la NFL, de acuerdo con BetMGM.

49ers de San Francisco.jpg El corredor de los 49ers de San Francisco, Christian McCaffrey, celebra con el tight end George Kittle, el receptor Deebo Samuel, linebacker Fred Warner y quarterback Brock Purdy tras ganar el duelo de campeonato de la NFC, el domingo 28 de enero del 2024. AP Foto/Mark J. Terrill

La diferencia de solo dos puntos indica que las casas de apuesta prevén un partido cerrado entre San Francisco 49ers y Chiefs de Kansas City.

Además, las casas de apuesta esperan que ambos equipos sumen unos 47.5 puntos en la pizarra final del Super Bowl 2024.

Otra de las apuestas que más expectativa genera es la de qué equipo anotará primero en el Super Bowl LVIII.

De acuerdo con las apuesta de BetMGM, los ‘Niners’ de San Francisco será el equipo que anotará el primer touchdown del Super Bowl 2024, lo que va en línea con el pronóstico de que el equipo de la bahía se impondrá en el partido.

Es cierto que todo puede cambiar cuando se de inicio al encuentro, pero estas proyecciones son realizadas por expertos que ven más allá del favoritismo de un equipo.