Un Super Bowl con sabor a revancha y con muchas novedades

Los 49ers, en cambio, confían en su quarterback Brook Purdy, quien apenas en su segunda temporada llegó al juego máximo de la NFL.

Purdy cumplió una labor fantástica en la victoria 34-31 sobre los Lions de Detroit, el domingo pasado en San Francisco. Con una actuación excepcional, luego de estar abajo 24-7 en el primer tiempo, condujo a los suyos a una remontada espectacular, la más grande en un partido de definición de campeonato de conferencia, para sacarlos de la muerte.

El gran mérito de Purdy fue haber encontrado con sus escapadas el camino para superar a la durísima defensiva de los Lions y conducir de manera decisiva a los suyos para lograr 17 puntos sin respuesta en el tercer cuarto.

La reacción de los 49ers resulta digna de admiración y el gran mérito fue haber sabido capitalizar los errores de su rival.

Dan Campbell, el excoach de los Dolphins de Miami, hizo historia con los Lions al llevarlos por primera vez a los playoffs en tres décadas y a conseguir su primer triunfo en postemporada en 31 años.

Todo el esfuerzo realizado el año entero no alcanzó para saltar la última valla. El conjunto de Detroit no gana un partido de visitante en playoffs desde 1957 y el domingo último esa hazaña se le escurrió de las manos, como un pan que se quema en la puerta del horno.

En efecto, cuando parecía que los Lions iban a iniciar una nueva historia, Campbell hizo honor a su clásica agresividad. Pese a que su equipo estaba en rango de gol de campo con ventaja 24-17 mandó ir por las dos yardas que faltaban en cuarto down. No fue completado el pase y el ovoide volvió a los 49ers, quienes se envalentonaron e hilvanaron una serie de ataques para coronarlos con un touchdown y empatar el partido.

Para colmo, Campbell mandó de nuevo a su equipo a ir por las yardas que faltaban en el cuarto down y no lo consiguió. Aquello fue aprovechado por los 49ers que tomaron la delantera y no la soltaron jamás.

Frente a un rival más experimentado como los Chiefs es muy difícil que el conjunto de San Francisco disponga de esas ventajas. Por lo cual, el conjunto que dirige Andy Reid aparece como el favorito para retener su corona del Super Bowl.

A diferencia de otros años, los Chiefs tuvieron altibajos en la campaña regular, perdieron seis partidos de los 17 que jugaron, y por eso solo jugaron una vez en los playoffs en su propia casa: vencieron a los Dolphins en uno de los encuentros con más bajas temperaturas en la historia de la NFL.

Acto seguido tuvieron que salir a la carretera a mostrar su valía, y lo hicieron en dos partidos muy difíciles, primero contra los Buffalo Bills y el domingo pasado frente a los Ravens en Baltimore.

chiefsmahomresravens.jpg El quarterback Patrick Mahomes (15), de los Chiefs de Kansas City, manda un pase ante la presión del defensive tackle Broderick Washington (96), de los Ravens de Baltimore, durante la segunda mitad del Juego de Campeonato de la AFC, el domingo 28 de enero de 2024, en Baltimore. AP/Matt Slocum

En la hora de la verdad, Patrick Mahomes sacó a relucir su experiencia y sin cometer errores gravitantes llevó a los Chiefs hacia el lugar que buscaban, un nuevo Super Bowl.

Travis Kelce, quien quebró el récord de recepciones en playoffs que estaba en manos de Jerry Rice con 151, se convirtió en una de las grandes figuras de los Chiefs y de nuevo Taylor Swift, la novia del wide receiver, fue la espectadora más importante en el estadio.

Muchos fanáticos que siguen la NFL se quejan que las cadenas de TV que transmiten en directo los partidos de los Chiefs más se dedican a pasar escenas de la famosísima artista que las del partido.

En un análisis hecho por The New York Times, el periódico concluyó que en total durante el choque que los Chiefs vencieron a los Bills en total se habían transmitido 20 segundos de Swift, mucho menos de los que dedicaron al hermano de Travis, Jason, quien durante ese mismo encuentro se quitó la camisa, se quedó desnudo de la mitad del cuerpo para arriba y saltó de su palco hacia la tribuna para celebrar a su hermano.

Los Kelce, de seguro, serán un atractivo más del Super Bowl, que por primera vez se disputará en Las Vegas, una ciudad que estuvo prohibida para los deportes, debido a que era el centro de las apuestas y del pecado.

Taylor Swift y Travis Kelce El tight end de los Chiefs de Kansas City Travis Kelce camina con Taylor Swift tras el campeonato de la AFC ante los Ravens de Baltimore el domingo 28 de enero de 2024, en Baltimore. AP/Julio Cortez

Han cambiado los tiempos y ahora el juego y las apuestas son permitidos en gran cantidad de estados del país y ya no es un impedimento como antes. Por el contrario, se estima que con su extraordinaria experiencia en el entretenimiento Las Vegas aportará muchas cosas nuevas, muchos eventos y mucha diversión al LVIII Super Bowl.