martes 24  de  marzo 2026
FÚTBOL

Toronto presenta el BMO Field para el Mundial entre críticas por tribunas temporales

El BMO Field es el estadio más pequeño de los 16 recintos que albergarán el Mundial de fútbol de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá

Trabajadores instalan las gradas temporales del BMO Field en Toronto, el 24 de marzo de 2026.

Trabajadores instalan las gradas temporales del BMO Field en Toronto, el 24 de marzo de 2026.

COLE BURSTON / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TORONTO.- El renovado estadio BMO Field fue presentado este martes por la ciudad de Toronto para el Mundial de Norteamérica 2026, en medio de cuestionamientos sobre la seguridad de sus tribunas temporales.

El BMO Field es el estadio más pequeño de los 16 recintos que albergarán la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

Lee además
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.
FÚTBOL

FIFA confía en tener el Mundial con "todos los equipos" previstos
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025.
FÚTBOL

Aficionados denuncian a la FIFA ante la Comisión Europea por altos precios de entradas del Mundial

Con una capacidad habitual de unos 28.000 asientos, necesitaba una serie de mejoras para cumplir con los estándares, incluido el añadido de aproximadamente 17.000 asientos adicionales.

"Las tribunas serán totalmente seguras", afirmó Nick Eaves, director de operaciones de Maple Leaf Sports & Entertainment, empresa que gestiona el escenario.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Toronto FC (@torontofc)

A principios de este mes comenzaron a difundirse en línea imágenes del andamio que sostiene las tribunas temporales. Las críticas no fueron positivas.

"Con todo respeto, ni por todo el oro del mundo me subiría, me pararía o me sentaría ahí", decía la publicación de un aficionado en X.

Eaves dijo que Toronto se asoció con un líder mundial en gradas temporales llamado Arena Group y que el revuelo en línea sobre las gradas no tenía fundamento en la realidad.

Añadió que los asientos temporales también pasarán por un ensayo general el 9 de mayo, cuando Lionel Messi y el Inter Miami visiten el BMO Field para enfrentar al Toronto FC en un partido de la liga norteamericana (MLS) con entradas agotadas.

La FIFA se hará cargo del estadio el 13 de mayo, un mes antes del primer partido de la Copa del Mundo en Toronto.

La directora ejecutiva del comité organizador del Mundial en Toronto, Sharon Bollenbach, sostuvo que el BMO Field ha recibido "múltiples visitas" de la FIFA y está "aprobado" para acoger los seis partidos programados en esa ciudad.

"Estamos seguros de que tendremos uno de los mejores campos de las 16 ciudades sede", aseguró Chris Shewfelt, vicepresidente de operaciones comerciales del Toronto FC.

Nacional aparta a jugador durante investigación

Atlético Nacional, el club más laureado del fútbol colombiano, informó el martes que apartó al prometedor mediocampista Nicolás Rodríguez mientras avanza una investigación en su contra por denuncias de abuso sexual.

La denunciante, de 19 años, asegura que el 15 de marzo el jugador y su primo la habrían agredido en una vivienda de Rionegro, un poblado cercano a Medellín, luego de salir de una discoteca.

La mujer habría sido víctima de acceso carnal sin consentimiento y violencia física por parte del futbolista de 21 años y su familiar, de acuerdo con la denuncia presentada ante la fiscalía y divulgada el martes por el programa de YouTube "Somos la Titular".

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Esto es lo que hay que saber de las selecciones latinoamericanas en los amistosos previos al Mundial

Repechaje europeo rumbo al Mundial 2026: Italia, Ucrania y más selecciones buscan los últimos cupos

Estos son los seis países que acuden al último llamado para el Mundial en repesca mexicana

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ALERTA

Florida y el Comando Sur activan planes de contención ante amenaza de éxodo cubano

El secretario Marco Rubio (dentro del vehículo) a su salida de una corte federal de Miami
JUSTICIA

Secretario Rubio testifica en juicio contra excongresista David Rivera por nexos ocultos con Venezuela

Nicolás Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York, EEUU, el 5 de enero. 
Juicio en EEUU

Hijo de Maduro dice que el exdictador se "ejercita como atleta" en la cárcel a la espera de audiencia

Markwayne Mullin, el designado por el presidente Donald J. Trump para convertirse en el nuevo jefe del Departamento de Seguridad Nacional.
Votación

Senado confirma a Markwayne Mullin al frente del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU

Nicolás Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York, EEUU, el 5 de enero. 
Justicia

¿Demasiado viejo? El juez de 92 años que dirige el juicio contra Nicolás Maduro

Te puede interesar

El presidente Donald Trump.
Guerra

Trump afirma que representantes de Irán "han acordado que nunca tendrán el arma nuclear"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El secretario Marco Rubio (dentro del vehículo) a su salida de una corte federal de Miami
JUSTICIA

Secretario Rubio testifica en juicio contra excongresista David Rivera por nexos ocultos con Venezuela

Vista de la construcción del Signature Bridge donde tuvo lugar el accidente en el que un obrero perdió la vida.
SUCESO

Muerte en obras del arco de la I-395 expone tensiones en un proyecto millonario que redefine Miami

La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Inmigración

Corte Suprema de EEUU examina la solicitud de asilo

El presidente Donald Trump habla en el Salón Este de la Casa Blanca el 5 de marzo de 2026 en Washington, DC.
Relaciones diplomáticas

Trump relaja sanciones para facilitar la reapertura de la embajada de Venezuela en EEUU