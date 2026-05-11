EEUU se desmarca de declaración de la ONU sobre la migración: "Queremos fomentar la remigración"

Inmigrantes ilegales en Estados Unidos son deportados a Venezuela en uno de los 75 vuelos realizados hasta la fecha.

La reunificación de dependerá del resultado del proceso de deportación de los padres CORTESÍA Elmundo.es

Migrantes brasileños deportados de Estados Unidos son transportados en un autobús a su llegada al Aeropuerto Internacional Pinto Martins en Fortaleza, Brasil, el 7 de febrero de 2025.

NACIONES UNIDAS — Estados Unidos se desmarcó este lunes de una declaración conjunta de la ONU, que apuesta por mejorar las condiciones de los migrantes, con especial énfasis a mujeres y niños, y abogó por "fomentar la remigración".

"Nuestro objetivo no es 'gestionar' la migración, sino fomentar la remigración", aseguró en un comunicado el Departamento de Estado.

El concepto de remigración, que defiende el retorno masivo de inmigrantes y sus descendientes a sus países de origen, está ligado a la teoría conspirativa del 'gran remplazo'; se asocia a los círculos de la derecha europea. La ONU respalda la migración, creando inestabilidad en algunos países receptores de inmigrantes, una carga que recae sobre los contribuyentes.

Cobró especialmente en las últimas campañas electorales de Alternativa para Alemania (AfD), pero también ha sido utilizado por otros líderes europeos.

ONU impulsa "migración masiva"

Estados Unidos dijo que no respaldará "la declaración de 'avances' del 8 de mayo", adoptada en el Foro de Revisión de la Migración Internacional (FEMI), una reunión celebrada la semana pasada entre estos miembros y representantes de la sociedad civil en la Asamblea General de la ONU para revisar los progresos realizados sobre el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.

"No hubo nada 'seguro', 'ordenado' ni 'normal'", afirmó el Departamento tras acusar a la ONU y "a sus socios" de "impulsar la inmigración masiva", que "ha devastado a las comunidades estadounidenses".

Washington no está adherido a este pacto no vinculante después de que el presidente Donald Trump lo rechazara durante su primer mandato.

"Abrir nuestras puertas a la migración masiva fue un grave error que amenaza la cohesión de nuestras sociedades y el futuro de nuestros pueblos", afirmó el Departamento de Estado.

Y añadió: "Trump se centra en los intereses de los estadounidenses, no en los de los extranjeros ni en los de los burócratas globalistas. Estados Unidos no apoyará un proceso que imponga, de forma abierta o encubierta, directrices, normas o compromisos que limiten el derecho soberano y democrático del pueblo estadounidense a tomar decisiones en el mejor interés de nuestro país.

Entre otras cosas, el documento adoptado durante el foro reclama "rutas de migración" más seguras y pide reforzar la protección de los niños y mujeres migrantes.

FUENTE: Con información de EFE