Repechaje europeo rumbo al Mundial 2026: Italia, Ucrania y más selecciones buscan los últimos cupos

El seleccionador italiano Gennaro Guttuso (CL) abraza al delantero italiano Mateo Retegui (CR), número 9 del ranking, al finalizar el partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, Grupo I, entre Italia y Estonia, disputado en el Estadio de Bérgamo el 5 de septiembre de 2025.

La clasificación europea para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su fase decisiva con los playoffs que definirán los últimos cuatro boletos disponibles para el torneo.

Un total de 16 selecciones lucharán en cuatro rutas distintas por asegurar su presencia en el primer Mundial de 48 equipos.

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Italia, bajo presión en la Ruta A

La Italia selección de fútbol, cuatro veces campeona del mundo, afronta un momento crítico tras no participar en los Mundiales de 2018 y 2022.

El equipo dirigido por Gennaro Gattuso deberá superar a Irlanda del Norte selección de fútbol para luego medirse al ganador entre Gales selección de fútbol y Bosnia y Herzegovina selección de fútbol.

Gattuso no escondió la presión:

“Es normal sentirla, solo alguien sin sangre no lo haría”.

Ucrania sueña en medio de la adversidad

La Ucrania selección de fútbol busca volver a un Mundial tras 20 años y dar una alegría a su país en medio de la guerra.

Para lograrlo, deberá vencer a Suecia selección de fútbol (sin Alexander Isak por lesión) y luego enfrentarse a Polonia selección de fútbol o Albania selección de fútbol.

Polonia, liderada por Robert Lewandowski, parte como favorita, aunque Albania aspira a su primera clasificación.

Kosovo quiere hacer historia

La Kosovo selección de fútbol está a dos victorias de lograr su primera participación en un gran torneo internacional.

El equipo liderado por Vedat Muriqi, figura del RCD Mallorca, enfrentará a Eslovaquia selección de fútbol.

En la otra llave, Turquía selección de fútbol se mide a Rumanía selección de fútbol.

Irlanda, República Checa y Dinamarca van por su regreso

La Irlanda selección de fútbol intentará volver a un Mundial tras más de dos décadas, pero primero deberá superar a República Checa selección de fútbol.

El ganador se enfrentará a Dinamarca selección de fútbol o Macedonia del Norte selección de fútbol.

Dinamarca llega con dudas tras quedarse fuera de la clasificación directa y sin su portero Kasper Schmeichel, quien podría haber jugado su último partido internacional.

Cuatro plazas, máxima tensión

Los playoffs europeos prometen drama, historia y presión máxima, con selecciones tradicionales como Italia intentando evitar otro fracaso y equipos emergentes soñando con hacer historia.

En apenas unos días, Europa conocerá a sus últimos representantes en el Mundial 2026.