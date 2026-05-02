sábado 2  de  mayo 2026
BÉISBOL

Venezolano vive transición exitosa desde Colorado

El lanzador venezolano Antonio Senzatela renace como relevista tras batallar durante años como abridor de los Rockies de Colorado en la MLB

El lanzador venezolano Antonio Senzatela, de los Rockies de Colorado en las Grandes Ligas, durante un encuentro.

El lanzador venezolano Antonio Senzatela, de los Rockies de Colorado en las Grandes Ligas, durante un encuentro.

AFP
Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

La transición de abridor a relevista ha marcado una nueva etapa en la carrera de Antonio Senzatela, quien asegura sentirse cada vez más cómodo en un rol que le exige estar listo todos los días y dejar atrás la rutina habitual de un lanzador de rotación.

El venezolano, a servicio de los Rockies de Colorado, explicó que haber terminado la temporada pasada en el bullpen le sirvió como base para asumir este año esa nueva responsabilidad desde el inicio. Además, la experiencia vivida en el Clásico Mundial de Béisbol, en el que Venezuela se quedó con el cetro, también le permitió entender mejor las exigencias del relevo y fortalecer su preparación mental.

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“El año pasado terminé en el bullpen, me ayudó mucho para empezar como relevista este año. Tuve una experiencia en el Clásico también, que me ayudó mucho”, comentó el derecho, que en sus primeros ocho relevos de la campaña solo había permitido una carrera limpia, para lucir una efectividad de 0.50. Y en ese lapso, además, sumar 18 ponches.

Senzatela reconoce que el mayor desafío no ha sido físico, sino mental. Como abridor, contaba con una rutina más estructurada y varios días de descanso entre aperturas. Ahora, como relevista, la exigencia pasa por mantenerse disponible cada jornada.

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“Estar listo todos los días. Como abridor tenía cuatro días libres. Aquí no tengo libre, debo estar todos los días listo, a menos que lance dos o tres innings en una salida. Eso ha sido lo único difícil, pero más en lo mental, porque mi cuerpo se siente bien”, explicó al preguntársele acerca de lo más difícil de hacer en una transición de iniciador a hombre del bullpen.

Consejos de aquí y de allá

En ese proceso de adaptación, el respaldo del clubhouse ha sido fundamental. El derecho señaló que conversa con varios compañeros, pero de vez en cuando usa el teléfono para consultarle cosas a su compadre Carlos Estévez, cerrador de Kansas City.

“Todos los muchachos me han ayudado. He hablado con todos acerca de eso, también con mi compadre Carlos Estévez, que tiene toda la vida siendo relevo. Lo llamo o le escribo para ver qué me puede recomendar”, dijo.

También recordó con especial valor su cercanía con Johan Santana durante el Clásico Mundial, una experiencia que considera clave en su crecimiento. “Johan me enseñó mucho en el Clásico, hablamos muchísimo. Le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de compartir esa experiencia”, afirmó.

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