martes 7  de  abril 2026
Béisbol

Venezolano Willson Contreras estalla tras pelotazo y lanza dura advertencia en MLB

El venezolano Willson Contreras estalló tras recibir un pelotazo de Brandon Woodruff y lanzó una dura advertencia luego de la derrota de los Medias Rojas de Boston ante Milwaukee

Willson Contreras #40 de los Medias Rojas de Boston reacciona tras ser golpeado por un lanzamiento durante la tercera entrada contra los Milwaukee Brewers en Fenway Park el 6 de abril de 2026 en Boston, Massachusetts.&nbsp;

Willson Contreras #40 de los Medias Rojas de Boston reacciona tras ser golpeado por un lanzamiento durante la tercera entrada contra los Milwaukee Brewers en Fenway Park el 6 de abril de 2026 en Boston, Massachusetts. 

Jaiden Tripi/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El venezolano Willson Contreras volvió a ser protagonista en las Grandes Ligas, esta vez no solo por lo ocurrido en el terreno, sino también por sus explosivas declaraciones tras recibir un pelotazo durante la derrota 8-6 de los Medias Rojas de Boston ante los Milwaukee Brewers.

Molesto, visiblemente frustrado y cansado de una situación que asegura se repite constantemente, el venezolano Willson Contreras lanzó una fuerte advertencia que rápidamente encendió la tensión en la MLB.

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“Siempre dicen: ‘No estoy tratando de golpearte’. Eso ya cansa. Así que la próxima vez que me golpeen otra vez, voy a sacar a uno de ellos. Ese es el mensaje”, dijo el venezolano Willson Contreras tras el encuentro.

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El venezolano Willson Contreras recibió otro pelotazo de Brandon Woodruff

La jugada ocurrió en la tercera entrada, cuando el lanzador Brandon Woodruff impactó al venezolano Willson Contreras con un lanzamiento que generó una reacción inmediata de molestia por parte del inicialista.

El incidente fue revisado por los umpires, mientras el venezolano Willson Contreras mostraba claramente su enojo. La escena fue todavía más llamativa porque su hermano, William Contreras, receptor de los Milwaukee Brewers, tuvo que acompañarlo y calmarlo mientras caminaba hacia la primera base.

La tensión fue evidente, y el episodio volvió a poner en el centro de la conversación el tema de los pelotazos recurrentes hacia el venezolano Willson Contreras.

William y Willson Contreras
William Contreras (izq), de los Cerveceros de Milwaukee, conversa con su hermano Willson, en ese momento de los Cardenales de San Luis, durante un encuentro entre ambos equipos, el 26 de abril de 2025.

William Contreras (izq), de los Cerveceros de Milwaukee, conversa con su hermano Willson, en ese momento de los Cardenales de San Luis, durante un encuentro entre ambos equipos, el 26 de abril de 2025.

Una historia que se repite con el venezolano Willson Contreras

Este no fue un caso aislado. De hecho, el historial entre Brandon Woodruff y el venezolano Willson Contreras ya tiene antecedentes importantes.

Según los registros, el lanzador ha golpeado al venezolano Willson Contreras en seis ocasiones a lo largo de su carrera, una cifra que naturalmente ha elevado el nivel de incomodidad y desconfianza del pelotero criollo.

Por eso, las palabras del venezolano Willson Contreras no parecen ser producto de un solo momento de calentura, sino la acumulación de varios episodios similares que han ido construyendo frustración con el paso del tiempo.

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La respuesta de Brandon Woodruff al enojo del venezolano Willson Contreras

Tras el partido, Brandon Woodruff también habló sobre el altercado y trató de bajarle temperatura al asunto.

“Ya hemos pasado por esto… parece que ocurre cada año. Él está tratando de jugar el juego y de encender a su equipo. Una vez supe lo que estaba pasando, no iba a dejar que me afectara en el montículo”, expresó el lanzador.

Sin embargo, sus palabras difícilmente apagarán la polémica, especialmente después de la dura advertencia pública lanzada por el venezolano Willson Contreras, quien dejó claro que su paciencia se está agotando.

El venezolano Willson Contreras en medio del mal arranque de Boston

El episodio llega además en un contexto complicado para los Boston Red Sox, que han tenido un arranque muy frustrante en la temporada 2026.

El equipo ha perdido ocho de sus primeros diez juegos, un inicio que ha generado presión en el clubhouse y que sin duda alimenta aún más la tensión en situaciones como la vivida por el venezolano Willson Contreras.

En medio de este panorama, el pelotero criollo se ha convertido en una de las voces más visibles del vestuario, mostrando intensidad, carácter y también una evidente molestia por lo que considera una situación reiterativa en su carrera.

El venezolano Willson Contreras vuelve a encender la MLB

Más allá del resultado del juego, lo ocurrido con el venezolano Willson Contreras ya se perfila como uno de los momentos más calientes de este inicio de temporada en las Grandes Ligas.

Su advertencia deja abierta la puerta a nuevos capítulos de tensión cada vez que vuelva a enfrentar a ciertos lanzadores, especialmente si vuelve a ser golpeado.

Por ahora, el mensaje del venezolano Willson Contreras fue claro: está cansado de los pelotazos y no piensa seguir callado.

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