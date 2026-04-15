miércoles 15  de  abril 2026
Béisbol

MLB celebra el Jackie Robinson Day 2026: homenaje histórico, número 42 y legado eterno

La MLB celebra el Jackie Robinson Day 2026 con el uso del número 42 en todos los equipos, conmemorando el 79º aniversario del debut del jugador que rompió la barrera racial

La placa en la primera base conmemora el Día de Jackie Robinson mientras Kevin Pillar #1 de los Texas Rangers se lanza hacia atrás para evitar un lanzamiento de eliminación en la octava entrada contra los Los Angeles Angels en el Globe Life Field el 15 de abril de 2025 en Arlington, Texas. Todos los jugadores llevan el número 42 en honor al Día de Jackie Robinson.&nbsp;

La placa en la primera base conmemora el Día de Jackie Robinson mientras Kevin Pillar #1 de los Texas Rangers se lanza hacia atrás para evitar un lanzamiento de eliminación en la octava entrada contra los Los Angeles Angels en el Globe Life Field el 15 de abril de 2025 en Arlington, Texas. Todos los jugadores llevan el número 42 en honor al Día de Jackie Robinson. 

Richard Rodriguez/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Las Major League Baseball celebran este miércoles el tradicional Jackie Robinson Day, una de las fechas más significativas del deporte estadounidense, en homenaje a Jackie Robinson.

Este 2026 se conmemora el 79º aniversario de su debut con los Brooklyn Dodgers en 1947, un momento histórico en el que Robinson rompió la barrera racial en las Grandes Ligas, marcando un antes y un después en el béisbol y en la sociedad.

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¿Qué se hará hoy en el Jackie Robinson Day?

Como cada año, la MLB organiza una jornada especial dentro de su programa MLB Together con múltiples acciones:

Todos los jugadores, entrenadores y personal en el campo vestirán el icónico número 42, retirado en toda la liga en honor a Robinson.

El número será utilizado en color azul Dodgers, independientemente del uniforme de cada equipo.

Las gorras llevarán un parche con el 42 y los jugadores usarán medias especiales conmemorativas.

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Vista detallada de un cartel de Jackie Robinson en el American Family Field antes del partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Padres de San Diego el 15 de abril de 2024 en Milwaukee, Wisconsin. Todos los jugadores llevan el número 42 en honor al Día de Jackie Robinson.

Vista detallada de un cartel de Jackie Robinson en el American Family Field antes del partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Padres de San Diego el 15 de abril de 2024 en Milwaukee, Wisconsin. Todos los jugadores llevan el número 42 en honor al Día de Jackie Robinson.

Se lanzará la campaña “We Are Jackie”, difundida en todas las plataformas oficiales.

El anuncio principal estará narrado por el miembro del Salón de la Fama CC Sabathia.

Además, la jornada incluirá contenido especial en redes sociales con testimonios de figuras actuales y exjugadores como Andruw Jones, Michael Harris II y jóvenes talentos que explicarán cómo el legado de Robinson ha influido en sus carreras.

¿Por qué todos usan el número 42?

El uso masivo del número 42 es una de las tradiciones más emblemáticas del deporte.

La iniciativa nació en 2007, cuando Ken Griffey Jr. solicitó permiso al entonces comisionado Bud Selig y a Rachel Robinson para vestir el número de Jackie durante esta fecha.

Lo que comenzó como un gesto individual se convirtió en una tradición colectiva:

En 2009, la MLB oficializó que todos los jugadores usarían el número 42 ese día.

Desde entonces, la imagen de todos los equipos unidos bajo ese dorsal simboliza igualdad, respeto e inclusión.

Un legado que trasciende el béisbol

El Jackie Robinson Day no solo recuerda a un jugador, sino a un pionero que cambió la historia del deporte y abrió el camino para generaciones futuras.

Hoy, cada número 42 en el campo representa mucho más que béisbol: es un recordatorio del impacto social, cultural y deportivo de Jackie Robinson.

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