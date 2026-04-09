MLB suspende a Reynaldo López y Jorge Soler tras brutal pelea entre Bravos y Angelinos

Los banquillos se vacían mientras el lanzador Reynaldo López #40 de los Bravos de Atlanta y el jardinero derecho Jorge Soler #12 de los Angelinos de Los Ángeles se pelean en el campo durante la quinta entrada en el Angel Stadium de Anaheim el 7 de abril de 2026 en Anaheim, California.

Major League Baseball (MLB) anunció este miércoles la suspensión de siete juegos para el lanzador dominicano Reynaldo López , de los Bravos de Atlanta, y el bateador designado cubano Jorge Soler , de los Angelinos de Los Angeles , tras su participación en la pelea que vació las bancas durante el partido del martes en Angel Stadium. Ambos también fueron multados con una cantidad no revelada y apelaron la sanción.

La trifulca se desató en la parte baja del quinto inning, luego de un lanzamiento alto y pegado de López que provocó la reacción inmediata de Soler, quien no dudó en correr hacia el montículo. Lo que comenzó con un cruce de miradas terminó rápidamente en un intercambio de golpes que obligó a intervenir a jugadores, coaches y miembros de ambos dugouts.

¿Qué pasó entre Reynaldo López y Jorge Soler?

El ambiente ya venía caliente desde antes del incidente. En su primer turno al bate, Jorge Soler le conectó jonrón a Reynaldo López, y más tarde también fue golpeado por un lanzamiento del derecho de Atlanta. Cuando llegó el quinto episodio, otro pitcheo peligroso, esta vez demasiado cerca de la cabeza, terminó por encender los ánimos.

Soler interpretó la secuencia como algo intencional y decidió encarar directamente al pitcher. López levantó las manos en un primer momento, pero segundos después ambos comenzaron a lanzar puñetazos en una de las escenas más tensas de esta joven temporada 2026 de la MLB.

Uno de los detalles más impactantes del altercado fue que Reynaldo López lanzó golpes mientras aún sostenía la pelota en la mano, una imagen que rápidamente se viralizó entre fanáticos y medios deportivos.

MLB castiga con dureza: siete juegos y multa para ambos

Horas después del enfrentamiento, MLB confirmó el castigo oficial: siete juegos de suspensión para ambos peloteros, además de una multa económica cuyo monto no fue divulgado públicamente. La sanción fue anunciada por Michael Hill, vicepresidente senior de operaciones en el terreno de MLB.

Sin embargo, tanto López como Soler apelaron la decisión, lo que en principio congela temporalmente la sanción mientras se resuelve el proceso disciplinario. ESPN también reportó que López ya había alcanzado un acuerdo para reducir su castigo a cinco juegos, lo que le permitiría cumplirlo sin perder una apertura gracias a un día libre en el calendario de Atlanta. Ese punto no fue confirmado por MLB en su comunicado oficial.

Walt Weiss también fue protagonista en la pelea

Otro de los momentos más llamativos del altercado fue la intervención de Walt Weiss, coach/manager interino de Atlanta en el juego, quien literalmente derribó a Jorge Soler para intentar frenar la pelea.

La escena llamó la atención porque Weiss y Soler mantienen una relación cercana de su etapa compartida en Atlanta. De hecho, tras el juego, se conoció que el veterano miembro del cuerpo técnico de los Braves actuó más como contención que como agresor, al ver que la situación se estaba saliendo de control.

Braves vencieron a Angels tras la bronca

Más allá del caos en el diamante, el partido continuó y terminó con victoria de los Atlanta Braves por 7-2 sobre Los Angeles Angels. El incidente se produjo cuando Atlanta ya dominaba el marcador 4-2, y posteriormente los Braves ampliaron la ventaja para asegurar el triunfo.

El juego dejó una mezcla de tensión, espectáculo y polémica, pero también reabrió el debate sobre los pitcheos intencionales, la seguridad de los bateadores y la manera en que MLB debe manejar este tipo de enfrentamientos.

Reynaldo López vs Jorge Soler: una rivalidad inesperada

El dato curioso es que Reynaldo López y Jorge Soler fueron compañeros recientemente, lo que añade todavía más morbo a lo ocurrido. Además, Soler ha tenido un dominio notable sobre López en sus enfrentamientos directos, una estadística que posiblemente también alimentó la tensión en el juego.

Lo ocurrido en Anaheim ya se perfila como una de las peleas más recordadas del arranque de la temporada 2026 de MLB, especialmente por la intensidad del cruce, el contexto del juego y el peso mediático de ambos peloteros latinos.