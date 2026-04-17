Reportan que los Padres están cerca de ser vendidos por una cifra récord para la MLB

El dominicano Fernando Tatis Jr., de los Padres de San Diego, durante una práctica de bateo, el 30 de septiembre de 2025.

Los Padres de San Diego estarían próximos a cambiar de manos y lo harían por una cifra sin precedentes para las Grandes Ligas . De acuerdo a reportes recientes, la organización californiana podría ser vendida al empresario José E. Feliciano , quien entre otras cosas, es uno de los propietarios del club Chelsea de la Premier Legue inglesa.

Según informes del Wall Street Journal y The Athletic, ambas partes estarían cerca de concluir el pacto, que estaría valorado en 3.9 billones de dólares, un récord para la MLB .

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La venta requeriría de la aprobación de un 75% de los dueños de los 30 equipos de la gran carpa para poder materializarse. El precio reportado para la transacción sobrepasaría los 2.4 billones de dólares que pagó Steve Cohen para hacerse de los Mets de Nueva York en 2020.

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Dan Friedkin, propietario del Everton, Tom Gores, dueño de los Pistons de Detroit, y Joe Lacob, de los Warriors de Golden State, eran los otros finalistas conocidos en la carrera por los Padres.

De concretarse la venta, sería la conclusión de un proceso que comenzó cuando la familia Seidler, que compró a la tropa de San Diego en 2012, anunció en noviembre que estaba explorando la posibilidad de vender al combinado que tiene como figura principal al dominicano Fernando Tatis Jr.

Después de la muerte de Peter Seidler en 2023, su viuda, Sheel Seidler, demandó a sus cuñados en un intento de evitar que otro de los hermanos, John, tomara el control del club en lugar de ella.

Sin embargo, la viuda desestimó la mayor parte de dichas demandas a comienzos del presente año y John Seidler sirve en la actualidad como la persona de control en los Padres.

Feliciano, cuyo patrimonio neto se estima en 3.900 millones de dólares, y su empresa Clearlake Capital son dueños de más del 60% del Chelsea FC.

Éxitos deportivos recientes

San Diego ha alcanzado la postemporada en cuatro de las últimas seis campañas, incluyendo en 2022, cuando avanzaron hasta la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

La venta más reciente de un equipo de la MLB tuvo lugar el año pasado, cuando los Rays de Tampa Bay cambiaron de manos por 1.7 billones de dólares.